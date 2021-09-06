自由廣場》美歐發現「台灣新價值」

◎ 張孟仁

近日立陶宛承受來自中國的重大壓力，遍及外交、經貿甚至文化層面，僅差尚未走上斷交一途。儘管歐盟成員國尚未出面相挺，但來自美國、西方的外委會、歐盟六十位歐洲議員力挺、歐盟駐中國館處的大使們與召回的立陶宛駐中國大使合照，以及歐洲議會外交委員會壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告草案及修正案等，力挺「立陶宛駐台灣辦事處」正名的自由權。可見立陶宛拒絕對中國示弱，已引發後續諸多「支持民主」的漣漪。

中國的「一帶一路」重量級學者見狀，轉而發聲警惕：近期歐台關係明顯提升，須慎防歐盟對中政策的調整；他說，歐洲在全球供應鏈調整過程中發現了台灣的新價值，導致美歐不斷打「台灣牌」，希望迫使中國在別的問題上讓步，包括氣候問題、隱私權保護和資安問題。該學者的發現正是歐盟逐步走向「疑中」的重要關鍵，也給了台灣有了借鏡與「看重與深化己身能力」的機會。

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其一，疫情之後，歐盟擔憂經濟過於依賴中國，改以強調科技供應鏈的分散、多元、自主、可控和安全，這可從5G、歐盟版「一帶一路」及歐盟欲組半導體聯盟等作為看出端倪，而兼具「科技」、「價值」的台灣，正可賦予歐盟在全球供應鏈中的新價值。

其二，該學者談到德、法兩國正周旋於大選，歐盟各機構處於過渡階段，且歐盟執委會向來重視「經貿」甚於「意識形態」。此言或許為真，不過，二零二一年北京已確定在機械、製造等領域超越德國，汽車業超車也指日可待，面對巨變，德國不勝唏噓，其國內早已響起競爭的號角。更甭說，法國面對北京的立場不似德國溫和。

大國崛起易致旁國緊張，並非大國的錯，但與西方價值觀不同，且大方向不見得是相向而行，則易滋生對立。支持多邊主義的歐盟不見得親美反中，傾向自主，畢竟都是遵循「國家利益、安全」、「地緣利益」而定。但當上述利益有扞格，「價值與理念相同」便會脫穎而出。可以斷言，歐洲議會外委會的友台決議，必定在不同政治立場的歐盟理事會遭遇反對。不過，立陶宛事件與歐洲議會已然捲起千堆雪，台灣必須秉持「科技」、「價值」，持續壯大自己，方能在美中歐競爭下擁有自己的籌碼。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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