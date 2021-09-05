自由共和國》曾進發／閃電

曾進發／攝影詩人
體制外的愛情像是悶雷之後的閃電
乍然相遇不一定有什麼結果
只是在等待下一道更大的閃電
下一道閃電
兩目相望像天啟照亮黑暗蒙昧人生
青天霹靂熊熊烈火一發不可收拾
閃電過後
不安雜糅著激情激情雜糅著不安
愛情以一種深思熟慮的模式流動著
女人們常常把愛的樓閣
建築在發著閃電的綿密雲朵上
脆弱的托不住一張雙人床墊
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