自由廣場》 《傀儡花》顛覆漢人史觀

◎ 何來美

名醫陳耀昌所著《傀儡花》改編成電視劇「斯卡羅」，正在公視熱播，這本小說、這部連續劇，顛覆了臺灣人長期所受的漢人史觀。

臺灣是個移民社會，最早的主人是平埔族與高山族原住民，真正的臺灣史觀應是多族群融合的多元文化。《傀儡花》最後的結局，是蝶妹與松仔結婚，並生了下一代，與蝶妹擦出愛的火花的美國駐廈門領事李仙得失望而返。蝶妹是生番（高山族）與客家人的混血，松仔是熟番（平埔族）與閩南人的混血，因此他們共生的下一代是四大族群的混血，也是現在多數臺灣人可能有的血統。

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蝶妹雖是小說虛構的人物，但「有唐山公，無唐山婆」是移民社會常見的現象，因此早期唐山公娶平埔族、高山族原住民為妻者大有人在。事實上，隨著閩南、客家移民的增加、通婚，原住民的土地快速流失，並被漢化，尤以平埔族為甚。

與恆春半島的原住民（包括高山族、平埔族）一樣，位於臺中盆地的平埔巴宰海族，在十九世紀中葉受漢人入墾，族人被徵調到大陸平亂未回影響，不僅族人土地快速流失、人口銳減，也加速漢化。

苗栗縣三義鄉鯉魚潭巴宰海族末代頭目阿敦阿委嫡孫潘大和所著《臺灣開拓史上的功臣–巴宰海族滄辛史》強調，理番通事張達京（廣東大埔客家人）到達岸里社後，是開闢葫蘆墩圳，拓墾臺中盆地有成，但身材魁梧的族人亦功不可沒，絕非漢人筆下族人不懂水利，漢人是「割地換水」取得土地。

張達京娶了六位平埔族公主，成為巴宰海族的「駙馬」，因此他的後裔亦有平埔族血統。現巴宰海族主要居住在三義鄉鯉魚潭及南投縣埔里一帶，族人大量流失，潘大和認為亦跟族人當年被當「臺勇」，徵調到大陸平定太平天國之亂未回臺有關。

臺灣歷經荷蘭、西班牙、明鄭、清治、日治時期政權更迭，1949年國共內戰敗退的國民政府，又再撤退兩百萬軍民來臺，以及近30年來越來越多異國聯姻的影響，使得臺灣的族群、文化也更加多元。但歷史話語權常在統治者身上，且臺灣原住民早期沒有文字，使得長期以來的臺灣歷史充滿著漢人史觀，甚至是中原史觀，而忽略了臺灣族群、文化的多元，因此《傀儡花》更值得大家省思。

（作者住苗栗市、文史工作者）

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