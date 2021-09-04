自由廣場》「男女有相同國防義務」普獲支持有感

◎ 魏世昌

國防部二○二二年度預算達三七○○多億元，比往年增加。雖然說台灣要做到防衛自主，增加一定程度的國防預算有其必要性，但要確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力，絕對不是只有提高國防預算、買更多武器如此而已。

面對「鄰國」對我威脅日益增加，除了武器裝備以外，我們還可以做些什麼？近日民進黨台北市黨部主委吳怡農的團隊做了民意調查，其中有個重要的發現，近六成的台北市民眾支持「男女有相同的國防義務」；此外，如果全面改善訓練內容，更有高達七成的市民朋友支持「六個月到一年的義務性兵役」。政府何不趁此機會，通盤檢討兵役制度？

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隨著義務役役期逐年的縮短，直接影響士兵戰鬥技能的熟練度，幹部則面臨無人可召的窘境，「男女皆兵」確實有其可行性甚至必要性。況且隨著軍事科技進步，很多工作職缺幾乎沒有性別限制，更別說一般替代役（警察役、消防役、社會役、公共行政役）及研發替代役，甚至可擴大至其他公部門。

此外，我們要學習以色列，以政府的力量，傾全力照顧現役與退役軍人的待遇與福利，改善國軍生活條件。當國家成為照顧軍人家庭的後盾，軍人也有了承擔起保家衛國、捍衛主權和民主生活的重責大任，這比武器精良、提高國防預算更重要！

（作者為宜蘭縣民，資訊工程師）

國防預算太高？ 你腦筋壞掉！

◎ 王文勝

身為退伍軍人，我想請問一下，明年度國防預算三七二六億創新高，哪裡有問題？不投注大量國防預算卻說自己沒有不支持國防，就跟我給自己的孩子一天吃不到一餐，然後說這是鍛鍊與減肥沒有虐待一樣荒謬。

中華民國的國防預算在許多國家中已算是異常的低下了！同樣面對強敵環伺的以色列，國防預算約佔其GDP近六％，我國不到三％，沒有理由不往上增長！軍備不管是要自己研發生產或是對外採購，都是要花費大量預算的。

九三軍人節這一天，軍人並沒有停止戰訓演練，聽到那些說要將國防預算刪減、凍結甚至質疑國防預算太高的聲音，心態真的讓人無法接受，盡顯其對國防事務的無知不說，也令人不禁懷疑其動機不單純！

（作者為退役少校政治作戰官，目前就讀印度金德爾大學博士班）

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