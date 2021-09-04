自由廣場》沖繩疫情解謎

◎ 謝竹雯

面臨第五波疫情的日本，染疫人數不斷創新高。沖繩縣的情況尤為嚴峻。八月中旬沖繩縣宮古島的新增感染人數甚至來到每十萬人中有四百四十四人，時稱世界最糟，讓市長出面呼籲觀光客止步。

根據日本放送協會NHK整理統計，過去一週沖繩的武漢肺炎（新型冠狀病毒病）新增確診人數高居日本全國第一，每十萬人中約有二八六人感染，位居第二的大阪是每十萬人中有一九七例，日本全國平均每十萬人中有一一六例。沖繩的全日本第一，不只是因絡繹不絕的觀光客而已。

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沖繩縣立中部醫院感染科高山義浩醫師指出原因還包含：人口高度集中於本島南部；觀光客等人群移動頻繁，去年平均一天有一萬人入境；活躍的年輕人口多；有配偶的人口比率低，因此小酒館、卡拉OK、標會等的社交頻繁，難以自肅在家；偏好大家族聚會等跨世代的群聚活動；較日本其他各地漫長的夏季，因此待在冷氣房等密閉空間的時間也較長。此外，還有一個原因：美軍。

倘若留意沖繩疫情的報導，除了一般常見的家戶內、職場、飲食等感染源分類之外，還會看到其他都道府縣報導中少見的「美軍相關人員」（米軍關係）的分類。今年三月的美軍感染人數比是沖繩縣民感染人數比的四倍，而沖繩縣民與美軍和軍眷接觸的機率比其他都道府縣要高出許多。

美軍的存在和沖繩縣染疫人口比例居高不下的關聯性，還可以細細檢視。首先，在日本嚴格管制邊境防疫的同時，基於日美地位協定，美軍無須受日本檢疫體制規範便可進入日本；其次，美軍的染疫人數調查統計和縣政府的統計是分開進行的，資訊的流通不能說沒有，但是速度偏慢，也難以去追溯和美軍相關的傳染鏈。

根據琉球新報指出，感染者若和美軍有長時間近距離接觸（濃厚接触）歷史，因無法再往下追溯特定個人，只能被放入「朋友或認識的人」（友人．知人）的模糊分類內，不利於地方政府擬定防疫政策。不能忽視的還有在美軍基地內工作的日本人，對其家戶和所屬社區的影響。

（作者為美國北卡羅萊納大學教堂山校人類學博士候選人）

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