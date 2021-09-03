社論》ＢＮＴ疫苗的美麗與哀愁

面對中國設下種種政治障礙，經我方一年來周旋努力，由德國BioNTech與美國輝瑞藥廠合作發展的ＢＮＴ疫苗，首批九十三萬劑終於運抵台灣。在台灣已有ＡＺ、莫德納等國外疫苗，以及本土高端疫苗等陸續供應，加入ＢＮＴ疫苗，將可再提高國人的疫苗覆蓋率。相較其他疫苗的取得過程，ＢＮＴ疫苗所出現的困難與複雜度，堪稱是國際之最，從交涉過程也清楚看到，中國拿ＢＮＴ疫苗當成統戰工具，分化台灣社會，並扶植親中勢力。伺機再添「疫苗之亂」，北京仍蠢蠢欲動。

國人最難以理解的，為何一個國際性的疫苗，北京可以握有介入能力。箇中關鍵，正因武漢肺炎就是從中國開始擴大傳播的。德國BioNTech醫藥公司去年三月中旬發布訊息，表示將與來自中國的上海復星製藥合作，推進武肺疫苗的生產，根據雙方協議條款，將在中國「開展臨床試驗」，未來並由上海復星取得中國市場的代理權。美國輝瑞藥廠負責全球市場的供應，中國、土耳其與德國市場則不包含在內。

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回溯這時間，疫情正由中國蔓延至全球。去年二月初世界衛生組織公布疫情報告，全球三萬一千四百多例，中國就佔三萬一千一百多例。當時世衛組織還呼籲國際勿封鎖中國。但到三月時確診病例數就一路往亞洲、歐洲、美洲等地狂飆。外國醫藥公司去年二、三月想開發疫苗，「病毒發源地」最重要，當然會選「禍首」中國洽談合作。然而，之後疫苗研發成功，「中國市場」代理權，卻被擴大涵蓋中港澳以外的台灣，這也埋下北京利用疫苗操弄政治矮化的空間。

外國醫藥公司還樂觀認為疫情不透明的中國，應會對先進疫苗需求孔急，將帶來巨大商機。上海復星今年六月舉行股東大會，在回應了投資人問題曾透露，將與德國BioNTech合資公司，雙方各持百分之五十股份，以實現「疫苗本地化生產及商業化」。根據協議，上海復星應提供年產能十億劑疫苗生產設施。評估德國與北京的關係不錯，加上最早布局，ＢＮＴ疫苗應是最有機會獲中國政府批准上市的國外疫苗。北京則以此為餌進而擺佈，這也解釋在此之前，台灣洽購過程頻頻受阻。

蔡政府今年五月還原之前與德國BioNTech洽談疫苗卻破局的交涉過程。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，去年雙方最終合約版本都敲定了，卻因我方預計發布的中文新聞稿中有「我國」二字，四小時後對方來函要求調整，最後卻已讀不回。為了商業利益，疫苗商人對北京俯首稱臣。但中國遲未同意批准，使得這些只能用在中港澳與台灣的疫苗生產，頓時銷售無門。台灣本土疫情五月升高，六月有親中政客稱有門路買ＢＮＴ疫苗，清楚看出這是一齣既為銷貨，也配合北京的分化戲碼，並與台灣在地協力者一起打擊政府領導的團結抗疫。

外媒彭博報導指出，ＢＮＴ疫苗在中國未獲批，使上海復星股價直落。原先估計可在六月完成行政審批，但兩個月過了，仍未有下文。外界分析北京是因為擔心被解讀為「承認已經施打的國產疫苗不如西方疫苗」，從而導致民眾對國產疫苗失去信心。中國歐盟商會主席甚至認為，北京可能想等到歐盟認可中國的國產疫苗，然後才批准外國疫苗。不難發現，ＢＮＴ疫苗在中國市場受阻，避免損失過鉅，也讓台灣有新的空間，加上我們科技業龍頭出面代表政府洽談，國際關注與公私協力下終於促成疫苗來台。

另外，日本、美國等及時大量援贈疫苗，助台度過「疫苗之亂」，也使北京的圖謀難奏效。但中國藥商對台具不合理的「獨家代理權」，這危害台灣民眾醫療人權的問題不徹底解決，北京拿ＢＮＴ疫苗再亂台，還會發生，部分人士近日要求政府明年應集中資源大量單購，就是徵候。中國遲不批准，表面是為科興、國藥等被國際認定效力較差的中國疫苗，但從習近平等這些紅朝權貴從未公開是否接種疫苗，或打哪種牌子疫苗，高度絕密而非示範鼓勵，黨階級明顯與人民有別，說明他們目的不在保護，而是鼓動國族主義以牢固權力。此刻的ＢＮＴ疫苗，縱然被認證效果要較中國疫苗為佳，也只能淪為對台統戰的二流角色。

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