社論》台灣要當以色列還是阿富汗？

一旦遭到武力侵略，台灣人民願意為捍衛獨立現狀而戰、願意為自己而戰，這樣的前提下才能想像拜登所說的：美國會做出什麼回應。（取自中華民國陸軍臉書）

「路透」昨日報導，拜登與賈尼七月二十三日通話錄音檔，雙方對阿富汗情勢似乎仍有信心。後續發展，顯然出乎意料。因此拜登批評：阿富汗政治領袖逃亡、軍隊未戰而降，證明美軍繼續介入，不會是正確決定。嚴厲抨擊拜登的川普，如果現在是決定撤軍的總統，整體情況會比較好嗎？誰也不敢假設。

台灣，則是另外一個無法假設的議題。拜登一月上任以來，民主陣營高峰對話陸續登場。台灣宛如不在場的出席者，各項峰會皆強調維持台灣海峽和平及穩定的重要性。阿富汗撤軍導致拜登強調：若有任何人侵略台灣，美國會做出回應。美國前駐聯合國大使克拉夫特稱：美國是個太平洋國家，我們不能把命運拱手讓給共產中國；失去台灣，我們就輸了。台美關係，儼如唇齒相依。但，習近平的犯台野心也同步滋長。這是我們歡迎國際關切台海，不可忽略的另外一面。

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橫跨太平洋與大西洋的支持，不宜當作無條件為台灣而戰，彷彿擺在我們面前的是白吃的午餐、空白的支票。「依法協助台灣自我防衛」，至今還是華府各種不同發言區間的基準點，遑論其他國家。台灣「自我防衛」的積極準備與堅定意志，可以說一直是華府「戰略模糊」之具體操作的重要判準。一旦遭到武力侵略，台灣人民願意為捍衛獨立現狀而戰、願意為自己而戰，這樣的前提下才能想像拜登所說的：美國會做出什麼回應。

最近，利用阿富汗事態，針對台灣的認知戰，無非是片面地看整體問題，意將西方貼上不可信賴的標籤（這種論述刻意不談北京踐踏「中英聯合聲明」等國際承諾），而嚴重地忽略了一個嚴肅的面向，那就是一如拜登所強調：我們無法給予阿富汗奮戰的意志力。國安顧問蘇利文也表示：美國為阿富汗奉獻二十年血淚與資源，提供一切所需訓練及裝備，讓他們能夠起身為自己而戰；美國總要在某個時間點告訴阿富汗人民，你們必須起身捍衛自己。換言之，任何國家都不可能成為阿富汗永遠的保母！任何國家，把捍衛國家、建設國家的責任委外，一旦國家失敗了，又歸咎承包商，作為國家主人的責任，能夠如此雲淡風輕嗎？

台灣制憲基金會日前公布最新民調，近六成五願意為保護台灣而上戰場。去年八月，中華民意研究協會的民調，若中共犯台，四成八願意上戰場，不願意的四成二。其中，男性願意上戰場的有六成，在二十至二十九歲族群中，願意上戰場的比例為五成四，不願意的有四成三。去年十月的ETtoday民調顯示，十八、十九歲世代，九十六％願意自己或家人上戰場，但只有十二．五％支持徵兵制，反對者達八十七％。但二十至二十九歲世代有二十六％願意上戰場，五十七．八％支持徵兵制，反對者三十％。凡此，既反映了台灣戰力世代自我防衛的意志，也顯示出我國總體國防尚有待精進。首當其衝的台灣，沒有幻想和平的本錢。

阿富汗政府軍不堪一擊，美軍參謀長聯席會主席米利表示：「我或其他任何人都沒有看到跡象顯示，這支軍隊和這個政府會在十一天內垮台。」於今回顧，假使阿富汗人沒有戰鬥意志，西方再駐軍二十年也幫不了阿富汗，這是擺在災難現場的事實。如果阿富汗人無心追求成功的故事，國家失敗便選擇逃離而非抵抗，西方也無法協助所有想逃離者如願所償。政府軍不戰而降，拒絕神學士政權者走為上策，如今又怪罪協助撤離的西方國家。從人道救援立場來看，可能會認為西方值得批評。然而，自己的國家自己救，自己不救自己的國家，卻指責他國不協助自己逃離，這樣的邏輯好像也不合理。

話說回來，蘇利文所說的「美國對台灣與以色列的承諾一如既往」，此話點出台灣對美國的特殊意義，值得志在捍衛台灣者注意，更值得意圖侵犯台灣者警惕。與此同時，我們也必須深刻聆聽，這個話語意在言外的訊息：它期待台灣像以色列那樣，以堅若磐石的戰力與意志自我防衛，不容失敗主義造成內部瓦解。更重要的是，一旦國家遭到侵略，不僅不是爭先恐後逃離，反倒是國家主人自國外前仆後繼回台保台。台灣要當以色列還是阿富汗？歷史時刻來臨時，台灣被解讀成以色列或阿富汗，將決定盟友的「戰略模糊」作何取捨。

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