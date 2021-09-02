自由廣場》司法獨立繫於司法人的公平正義

◎ 吳崇華

「司法改革」是蔡政府上任時，人民冀望最深的國政要事。近聞中研院翁前院長當年遭遇冤屈獲判無罪之烏龍刑案，因當時部分監委沿襲檢察機關錯誤的起訴內容，輕率的通過彈劾並移送公懲會議處，至今餘波盪漾。

根據法院無罪判決之事實，足證檢調在偵查起訴之過程是多麼的荒腔走板。而行政責任「是否違反利益衝突」部分，亦經監察院廉政委員會及中研院等權責機關認定並無違規之事實。既然彈劾與懲戒的基礎都已不復存在，受害人提請懲戒法院釐清事實、公正審理，撤銷過去冤枉的申誡處分合情合理。

請繼續往下閱讀...

詎料，尚有少數不理解事實之批評，咸認陳請撤銷處分有因人設事或因求獎項而申訴之謬論。錯誤的懲罰是人格名譽的問題，只有對錯的分別，法院自當為保障人權給予公正的裁判。更令人不可思議的是，竟有原提案彈劾的監委，仍在媒體大放厥辭，認為不應該推翻原彈劾懲戒之裁定。

不禁令人懷疑，如此握有公權力的準司法人員，是基於個人意識形態的堅持，抑或是因不確實查察所造成的偏執？冤有頭，債有主，是非對錯在權責機關都已明確審定，相信法院亦不至於違背證據法則而恣意行事才是。

如果司法還有體制，司法人員能本於專業良知謹守分際，司法的公平正義才能被人民所信賴！

（作者是文化資產維護工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法