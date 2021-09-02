自由廣場》搞爛生技業是國民黨的志業？

◎ 劉哲瑋

朱立倫昨日質疑「高端是民進黨金孫嗎？」甚至諷刺自願接受高端疫苗人體試驗的前副總統陳建仁、自願接種高端疫苗的蔡英文總統為高端大使，但筆者納悶當民進黨在守護、支持生技產業時，國民黨到底為生技產業做過什麼？

回顧過去，國民黨在二○一一年為了總統大選曾弄出「宇昌案」，時任國民黨立委蔡正元以「三七仔」、邱毅以「敗類」嘲諷發明愛滋病雞尾酒療法的科學家何大一（何大一博士因為這項發明挽救眾多愛滋病患生命，因而登上一九九六年時代雜誌封面）、馬英九指責蔡英文未利益迴避、劉憶如甚至變造公文指控蔡英文。

請繼續往下閱讀...

然而，二○一二年特偵組以查無不法簽結。民事部分一審宣判劉憶如應賠償蔡英文兩百萬，而何大一對國民黨這樣搞表示「馬政府根本殺死自己的孩子」，面對這些指控，何大一說：「如果家鄉台灣不歡迎我們，那我可以退出台灣，到別的國家去實現生技夢想」，國民黨親手把享譽國際的科學家趕出台灣！

之後，在二○一六年三月政權交接前又搞出一個「浩鼎案」，國民黨指控時任中研院院長翁啟惠涉及內線交易、賄賂、貪污，大小官司纏訟五年，最後分別遭士林地檢、台灣高等檢察署以罪證不足撤回上訴，另士林地院、台灣高等法院均判無罪，至此全案無罪確定。

然而，一六年諾貝爾化學獎提名委員要來台審查提名翁啟惠，結果因這些抹黑指控與訴訟，翁啟惠選擇婉拒諾貝爾獎委員來台審查，國民黨親手葬送臺灣獲得諾貝爾化學獎的機會。

台灣生技業遭國民黨以政治力惡搞後，現在面臨國際募資困難，甚至優秀科學家也顧慮較多不願回台。去年十月天下雜誌報導，韓國成功發展生技產業順利衝高人均 GDP，超越原本在生技業領先的台灣。當國民黨在扯台灣生技業後腿時，台灣最大競爭對手南韓正以全國之力發展生技產業，上週南韓三星電子才宣布要加碼投資半導體、生技產業兩百四十兆韓元（約新台幣五‧七六兆元），且剛假釋出獄的李在鎔也得到南韓總理支持重掌三星。

怎麼台灣是想盡辦法把人才、科學家搞到官司纏身？想請問國民黨，生技產業難道不是台灣的金孫嗎？

（作者是台大政治研究所學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法