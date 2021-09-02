自由廣場》（金恒煒專欄）國民黨的「高端」愛恨情意綜

國民黨對國產疫苗「高端」有莫名的「愛恨情意綜」，最新的併發症莫過於黨主席候選人朱立倫了。朱立倫日前有三個提問：其一是質疑：「高端是民進黨的金孫嗎？」接著說：「蔡英文總統、前副總統陳建仁都變成高端大使」；質問二是：「高端只是剛好由台灣公司生產的疫苗，剛好由台灣政府倉促通過緊急使用權」云云；總結是「打高端不代表愛台灣！」其實朱立倫的論述抵不住他的愛恨情結，每一質問及斷語，都值得好好挖掘一下，才能把隱藏內心深處的焦慮挖將出來。

高端是不是民進黨的金孫？此問只透顯朱立倫的幼稚。舉一個實例以破其蔽。陳水扁總統執政時，全力支援高鐵工程，那時候馬英九嗤之以鼻不屑的斥之為「廢鐵」，後來奔波參選非搭高鐵不可。有一回被影星江霞逮住，當面向他吐槽：「廢鐵？你為什麼坐！」陳水扁早已卸任，高鐵依然是永遠的高鐵。昔日陳水扁的「金孫」，今天不是成為人人的金孫嗎？焉知民進黨的金孫不會成為台灣人的金孫？何況高端已進入國際認證的程序中，甚至有可能出現台灣版的「疫苗外交」。

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高端是不是兩個「剛好」才成為民進黨成績？再用高鐵當例子。如果馬英九執政會不會啟動高鐵工程？如果腦中一味「廢鐵」心態，台灣怎可能會有高鐵？如果當初低貶高鐵只是酸葡萄，那也正好指涉朱立倫現在的阿Q心態。台灣之有高端，不是橫空出世，能取得美國國衛院「授權合約」，其實拜政府努力之賜。政府預先向高端及聯亞各預購五百萬劑，那是定心丸。朱立倫兩個「剛好」之後又補上「倉促」，愛恨交加，更不可掩。台灣投資疫苗，相較美國砸重金，小款代誌。美國前總統川普打出「曲速行動」（Operation Warp Speed），投下上百億美金，通過衛生與公共服務部、國防部合作，資助多家藥廠研發疫苖，才有今天的成效。

至於說總統以下都成為「高端大使」，又怎樣？有問題嗎？過去國民黨一黨執政時，震天價響的口號不是「愛用國貨」嗎？現在民進黨執政，一改嘴臉，諷刺為「國貨」宣傳！恨恨恨呀。不可笑嗎？

打高端是不是代表愛台灣？朱立倫說不是。高端六輪的施打率八六․五三％，中央疫情指揮官陳時中說，比ＡＺ、莫德納疫苗報到率九成略低，但不算低太多。此結果自與藍營一再炒作的唱衰不符，或許這是使朱立倫做出此一斷語的原因。

然而且先看幾個反例，再回頭檢視朱立倫的說法。最典型的話出於連勝文之口：「請民進黨民代和側翼盡快打高端，實踐台灣價值。」言下是「高端＝台灣價值」。這種心態模式同時見於洪秀柱、郁慕明、邱毅、苑舉正等人的言行，他們都把「打中國疫苗」等同「愛中國」。那麼朱立倫反其道而言，說「打高端不代表台灣價值」，是不是否證了洪秀柱等「打中國疫苗」代表「愛中國」的宣告？還是洪秀柱們的邏輯打了朱立倫邏輯的臉？

國民黨這種邏輯上的錯亂，其實不只在愛／恨高端上，而在愛／不愛中國以及愛／不愛台灣上。國民黨的路怎麼這麼難走？看他們對高端的愛恨情仇就知道了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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