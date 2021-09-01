自由廣場》（林保華專欄）美台關係清晰的關鍵一步

阿富汗變天，國共把台灣推出來，挑撥美台關係，逼迫美國表態。拜登總統表示，阿富汗與台灣的情況截然不同，若有人對台灣採取入侵行動，美國會有所回應。這個「回應」是中性詞，涵蓋甚廣，講話也是一種回應，所以不必對「回應」過度解讀。

但是拜登也講了，對台灣的承諾，與北大西洋公約一樣，對日本、韓國和台灣也一樣。然而從現實情況來看，台灣與這些國家仍不一樣。最大的區別在哪裡？那就是美國在歐洲、日本、韓國都有駐軍，在台灣則沒有。因此要粉碎挑撥美台關係的流言，安定台灣人心，美國必須跨過「駐軍」這一關。

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拜登總統上台以來，對發展美台關係做了許多工作，例如緊急救援台灣疫苗，力挺台灣的外交等等，但是也有關鍵地方的模糊，就是不如前任國務卿龐皮歐那樣明言「台灣不是中國的一部分」，以致出現國務院網站上移走台灣國旗而又解釋不通的怪現象。

我倒不懷疑，如果台灣被中國入侵，不論是共和黨還是民主黨執政，都會以武力做出回應。問題是既然如此，為何不說清楚，讓中國死心？正是拜登的民主黨政府對中共還有幻想，還想合作，所以故意留有灰色地帶。但也正是這個灰色地帶，讓中共看準拜登的軟肋，得寸進尺，比川普時代更加囂張。

例如拜登派凱瑞做氣候特使，幻想與中國合作，然而中國政府最近批准新建廿四座煤電廠。減碳可快可慢，但現在是加碳，這就是誠意的問題了。凱瑞又要去中國，幫助製造幻想嗎？阿富汗變天後美國國防部也恢復與中國國防部的對談，是為了與中國合作對付國際恐怖份子嗎？中國殘酷迫害維吾爾人就是藉反恐進行的，難道還沒有吸取教訓？中國利用北韓勒索美國，也會利用恐怖份子要挾美國。

拜登發動其他國家對抗中國，其策略勝過川普的單打獨鬥（後期龐皮歐周遊列國還難挽回），但如只是停留在策略而沒有明確敵我關係，那就很難真正遏制中國的擴張。中共是槍桿子出政權、槍桿子保政權暴力國家，美國光靠武力威嚇沒有用。停留在威嚇只會被中共視為紙老虎，反而助長中共的擴張野心。今日開始中國實施的《海上交通安全法》就是視美國呼籲的航行自由如同敝屣。因為美國始終對中國無視國際法庭對南海的裁決沒有採取實際行動。

回到台海，美國在台灣駐軍，比中共入侵以後才介入更能避免戰爭。因為二戰的歷史原因，如同當年日本，美國擁有台灣某種主權，美國軍機可以直接降落台灣，並且在ＡＩＴ台灣辦事處駐有陸戰隊，何不直接駐軍，讓美日安保條約在台灣實際執行，讓台灣的民主堡壘更加鞏固！以後逐漸走上建交道路波動就比較小。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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