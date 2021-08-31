社論》「自助人助」的阿富汗啟示錄

阿富汗落入塔利班手中，國際矚目，也引發諸多爭議，今天是美國撤出的期限。阿富汗變局對台灣最重要的啟示，是「自助人助」，只有本身爭氣自強，才能在國家急難時得到友邦支援而挺立。不過，由於美國撤出是阿國情勢逆轉的引爆點，美國的國際誠信因此遭到若干質疑。在台灣，趁機宣傳疑美、反美論調，宣稱「今日阿富汗、明日台灣」，主張「不追隨不可靠的國家」、「莫無端捲入大國對峙」、「不充當別人棋子」等說法，此起彼落。

美國就此的回應相當堅定。白宮國安顧問蘇利文強調，台灣與阿富汗是「不同背景下性質根本不同的問題」，他把台灣和以色列並列，指美國的承諾神聖不可侵犯。拜登針對台灣能否指望美國的專訪提問，同樣以「神聖的承諾」回答，「如果真有人入侵或對我們北約盟友採取行動，我們會做出回應；日本也是，韓國也是，台灣也是。」「它們與阿富汗，甚至沒有可比性。」

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拜登政府的回應，有堅強民意做基礎。據「德國之聲」報導，美國智庫「芝加哥全球事務委員會」上週發表民調，如果中國武力侵犯台灣，有五十二％美國人贊成美國出兵協防台灣，是智庫一九八二年就同一問題所做民調以來的最高數字。同時，有六十九％受訪者支持美國承認台灣為獨立國家，六十五％認同把台灣納入國際組織，五十七％贊同與台灣簽署自由貿易協定，五十三％贊成美台簽約結盟。事實上，美國與台灣站在同一邊的民意，早已顯現：二○一九年十一月雷根基金會的民調顯示，若中國入侵，有七十六％受訪者認為美國應承認台灣為獨立國家，六十四％支持對中國經濟制裁。

台灣得民意支持，且於各項議題普遍過半，既反映美國人民對台灣的肯定，也顯示他們理解台灣與中國有別，在台灣遭受中國欺壓脅迫時，願見美國政府挺身捍衛。中國在習近平主宰下野心崛起，引發各國反感，其實不僅美國，在南韓也如此。據《紐約時報》報導，八月民調顯示，中國已超越日本，成為南韓人民最不喜歡的國家：五十八％民眾認為中國「接近邪惡」，僅四．五％認為中國「接近善良」。其中，二、三十歲年輕人尤其反中，他們看盡中國在「薩德」飛彈事件的蠻橫、武漢肺炎、南海及沙塵暴空污等惡劣表現；香港議題更讓年輕人把中國威權主義視為對自由社會的威脅，「當他們看到中國在香港等地幹的事，韓國人開始自問，生活在更大的中國勢力範圍是什麼樣子。」

主要國家對中國的負面看法加深，有了民意基礎，各國政府乃表現於行動。今年四月，日本首相菅義偉訪美與拜登發表聯合聲明，是五十二年來美日領袖首次共同關切台海安全。七月，日本防衛省白皮書首度表明台灣穩定對日本的重要；副首相麻生太郎表示中國若侵犯台灣，日本可能行使自衛權。同樣地，南韓總統文在寅五月在白宮會晤拜登，兩人強調要維護「台灣海峽和平與穩定」，並誓言讓美韓聯盟成為「地區和全球秩序的關鍵」。至於從立陶宛、歐盟到Ｇ７對中國反感、對台灣友善及對台海安全的關切，甚至派軍艦東來演練，都凸顯中國野心崛起，已令各國大為警覺，更為支持台灣。

從而，在國際間對中國戒心四起，關切台灣及台海安全的情勢，我們更應自強。本質上，對台灣來說，反美是自尋絕路，疑美是假議題，「不當棋子」更是企圖左右逢源的投機幻想；做這些倡議者或受制於大中國意識形態，或隔海與中國唱和，或只是頭殼壞去。從常識和常理說，在中國千方百計要吃掉台灣的現實中，台灣除了親近美國為首的民主盟邦，別無他途。

再從事實看，自一九五○年代以來的三次台海危機，尤其八二三砲戰及一九九五和九六年的飛彈危機，以台灣臨危不亂，加上美國協助，中國併吞陽謀乃未能得逞。我國面對唯一敵對的中國，馬英九主政已證明卑躬屈膝換不來對方的真心善意，只導致溫水煮蛙的「和平發展」假象。從而，台灣安全與外交，基本上須自強，加上在民主人權的得道多助。

加強自我防衛能力，為自己的安全付出更多，台灣應為之事不少。國防預算近年雖增，距ＧＤＰ三％的目標仍遠；改徵兵為募兵，在少子化時代問題多多；忠誠、貪瀆案件頻傳，軍隊專業紀律須加強；後備部隊動員、戰力仍待提升。最重要的，相較於「地球上最危險」的警告，台灣社會尚待建立堅強的抵抗意志和制度。自助人助天助，正是阿富汗變局給台灣的啟示。

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