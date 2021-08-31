自由廣場》高鐵宜蘭站的選址爭議

◎ 魏思源

高鐵延伸宜蘭的綜合規劃評估四個站址，從北到南分別是四城站、宜蘭站、縣政中心站及羅東站。縣長林姿妙向中央建議設在「縣政中心」，之前宜蘭站與羅東站也曾被熱烈討論，最近兩個月狀況卻突然有了大轉變，最少被討論的「四城站」因建設成本、財務效益及施工最簡單，反而被中央點名最具優勢。

高鐵延伸宜蘭的原意是解決北宜交通問題，台灣高鐵的便利性，讓許多在他鄉工作、旅遊、短期出差的人，選擇高鐵做為主要交通工具。而現在選的礁溪鄉四城站，雖是高鐵從南港進入宜蘭設站的最近距離，但它已偏離宜蘭中心點，高鐵旅客下車後，還需要轉到宜蘭站搭車，搭高鐵省下來的時間，則在轉乘之間浪費了，交通轉運不方便，效益自然就大打折扣了。大多數人都無法享受建設的便利，筆者忍不住想問，那麼興建高鐵意義在哪？

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四城是相對偏遠的村落，轉進宜蘭市區需多支付接駁的成本，尤其是靠南的蘇澳鎮、冬山鄉，都還要開超過卅分鐘的車程才到四城，這樣還會有誰想花錢在宜蘭搭高鐵？花那樣的錢，加上交通時間，不如就搭其他較便宜的大眾運輸工具，直接上國道回台北南港還比較快。

行政院交通部站址評估，不能只考慮施工便利，卻完全沒有考慮到提高使用者的方便性。交通轉接要用最方便的方式，讓旅客節省交通時間，這才是交通建設最重要的目的。高鐵延伸宜蘭是宜蘭縣期盼多年的重大建設，設站地點影響宜蘭未來百年長遠發展，籲請交通部高鐵選址，除追求高鐵本身利益，重點更應好好聽取宜蘭在地的聲音，放在搭乘便利性，以及如何為宜蘭整體發展帶來最大利益！

（作者從事資訊業，宜蘭市民）

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