自由廣場》由恢復踢正步 看國軍的軍務革新

◎ 諸葛風雲

媒體報導，民國一一三年適逢黃埔百年校慶，國防部擬恢復陸軍官校正步訓練，筆者認為這是對國軍戰力沒有幫助、甚至毫無意義的訓練，國軍訓練次長室應該「破除」這類的門面活動，多花點心思在如何讓國軍訓練與美國、以色列、新加坡等國同步才是正途。

國軍的正步源自德意志帝國時期德軍的鵝步，但更為費力，要讓手腳變成機器人一般，手部前擺九十度、後擺十五度，腳部前踢四十五度、腳尖下壓，還要大力往下踏發出聲音，所以往往只能踢閱兵台那一段路，就會讓人氣喘不已。訓練過程非常漫長，須耗費大量時間才能培養默契，達成排面的標齊對正，沒有個三個月以上的密集練習，容易變成下水餃，反而變成「分裂式」，甚至腳部大力踏地的動作被醫師指出恐有損腦部，所以在未廢除前，海、空軍官校已先取消，軍校間只有陸官跟政戰兩校維持每週一次的大會操。

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或許有些人會說這只是陸官校慶，又不是推廣到全軍，但可能大家忽略了，陸官校慶的準備是會影響到學生正常上課，尤其當陸官試辦成效良好，是會推廣到全軍的；且陸官校慶時，各軍校（海、空軍官校、國防大學各學院及中正預校）都要各派一個閱兵連前往共襄盛舉，以往甚至發生過學生不夠、還要加派野戰部隊參加（三三三旅），影響到的絕非一所學校而已。

先前陸軍推廣「戰鼓隊」，現在又要踢正步，假如國軍除了掃地、整理環境之外，還要多加這項技能，到底對國軍戰力有什麼幫助。美國西點軍校有閱兵分列，但沒有正步，精神戰力仍然破表，國軍戰力到底強不強，我們心中自有答案，正步只適合三軍儀隊等少數單位，影響所及，國防部的政策會影響國軍未來的幹部及將領，希望不要只會想門面功夫。軍校四年是煉鐵煉鋼的階段，要學的東西非常多，國軍的正步已不合時宜，但可以參考美軍、英軍的Slow March進行調整，不僅莊嚴且較好訓練。

但是，千萬別再走回頭路，否則只會訓練出鐵一般腦袋的將領，絕非全民之福。

（作者為軍方退役，目前為醫療業主管）

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