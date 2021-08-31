自由廣場》（北社評論）從斯卡羅─談臺灣觀點的羅妹號事件與多元文化社會

◎ 連克

醫師作家陳耀昌的長篇歷史小說《傀儡花》，二○一六年出版即獲得文化部國立臺灣文學館臺灣文學獎小說類金典獎，並於隔年由公共電視台宣布改編為電視連續劇，歷時三年殺青，近日正式在電視螢光幕前播出，每週兩集、共計十二集。

基於對歷史的正視，原書名的「傀儡」是清代漢人稱呼當地排灣族原住民的名詞，劇組為尊重族人感受，經票選更名為《斯卡羅》。較之廿世紀由日本人類學者進行分類的「排灣族」，「斯卡羅」一詞無疑更貼近這個屏東恆春半島的族群；如電影《賽德克‧巴萊》的賽德克族，早年也被歸類在泰雅族下。

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《斯卡羅》以一八六七年「羅妹號事件」（The Rover Incident）為背景，羅妹號事件是十九世紀臺灣開港通商、重新進入世界貿易體系後，對外關係的重要事件，在歷史教科書中，多半是當作一個凸顯清代臺灣對外關係的海難交涉事件，它引來了法裔美籍外交官李仙得（Charles William Joseph Émile Le Gendre）對臺灣的關心，為這塊清朝官員所稱的化外之地，留下了許多珍貴的文獻。

清代官方早期在處理原漢問題上，是以劃界封山的方式區隔原住民和漢人，對於界外的禁地荒埔，官府既不想管理，也不主張其統治權，使得官方對於這些地區的記載極為缺乏，李仙得的紀錄恰恰補充這點，幫助我們了解當時臺灣的族群關係、風土民情。但若只是依循史料討論，由於原住民文字資料的缺乏，以臺灣觀點出發的羅妹號事件難以顯現。

史料的空白，便給了作家想像與創作的空間，原作者創造了漢民混血、通曉外語的「蝶妹」，穿梭在洋人、原住民、客家人、福佬人等族群之間，作家筆下的人物，有愛、有恨，蝶妹所面臨的問題，凸顯了臺灣歷史一直存在的族群矛盾，反映臺灣人在歷史發展中的時代命運。

二○一六年八月一日，出身屏東、有四分之一排灣族血統的蔡英文總統，以國家元首的身分代表政府為原住民族四百年來承受的苦痛道歉，這是政府落實原住民族歷史與轉型正義的宣示，從《賽德克‧巴萊》到《斯卡羅》，期盼有更多作品，讓我們貼近臺灣多元族群的歷史，建立屬於臺灣觀點的論述，邁向真正族群共榮、多元和諧的社會。

（作者為台灣北社社員、文史工作者）

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