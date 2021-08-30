自由廣場》民主結盟「台美建交」不是夢！

◎ 游錫堃

今年七月二十九日，我出席「第一屆台美日國會議員戰略論壇」視訊會議，會中呼籲美、日「對中劃紅線」，邀請印太地區民主國家一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，以嚇阻中共「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。不意引來資深評論家王景弘先生投書，文中指出：「把外交承認拱手交給中國決定」、「自失立場，宣示只要中國不用武力侵犯，各國就不必外交承認台灣」、「先設定條件要中國用武才承認台灣」等言均非我本人之用語及原意。景弘兄是我尊敬的前輩，除虛心受教外，也盼借貴報一角闡明敝人之想法。

個人認為，倡議台美建交，不應放棄任何機會。自二○一八年起，我以「台美建交」為題在國內及美、日公開演講逾二十場；去年就任立法院長之初，亦曾向時任ＡＩＴ處長酈英傑先生建議，請美國政府慎重考慮外交承認台灣。這是因為，隨著南海議題發酵及美國前總統川普於二○一七年將中國列為戰略競爭對手後，台灣的戰略地位大幅提升，台美建交已是因應國際地緣政治變化的一種政策思維。由近年來美國包括夏波、約霍、湯姆帝芬尼等重量級國會議員及前國安顧問波頓等，都曾陸續主張美國應外交承認台灣，可知一二。

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促進台美建交，不僅平時應努力，在未實現前亦可考慮用來「對中劃紅線」，此非敝人獨創。去年七月十三日，美國眾議院外委會首席共和黨成員麥考爾表示，他認為對中國最嚴厲的懲罰措施就是法律上承認台灣是一個獨立的國家。甚至早在二○一九年底雷根基金會即曾發表民調指出，「若是中國入侵台灣，有七十六％受訪者認為，美國應承認台灣為獨立國家」。近日，美國國防部前中國科科長包士可亦投書表示：「拜登應該告訴北京，任何針對台灣參加民主峰會的武力威脅，將立即引發對台灣的外交承認。」這些都是「對中劃紅線」的概念。而我在前述戰略論壇中向民主國家呼籲「台海有事，將立即外交承認台灣」，並不等於「要外交承認台灣，只能是台海有事」。

敝人半生追求台灣國家正常化，而國際關係正常化更是關鍵，尤其台美建交，在美國已有不少智庫、國會議員、卸任官員不約而同倡議。台美建交不是天方夜譚，更非天真幻想。盼有志之士集思廣益、群策群力，助我國家正常化早日實現，民主結盟「台美建交」不是夢。

（作者現任立法院長）

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