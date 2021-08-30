自由廣場》戰狼與戰鬥藍

◎ 陳財能

如果中國入侵台灣，超過半數美國人贊成美軍協防台灣，並有六成九的受訪者支持台灣獨立。這是美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」針對美國人所做的最新民調結果，且為自一九八二年提出這些問題以來歷次調查中的最高比例。顯見，四十年來，大多數美國人所認知的台灣，一直朝著「有別於中國」，且有承認「台灣獨立」的正向變遷。

美國總統拜登於八月十九日接受美國媒體專訪時表示，「台灣不是內戰狀態」及「若有壞人侵犯時，美國將會相同以北約憲章第五條的承諾來回應」，證實這項調查是當前美國人的民意傾向。不過，在美國人善意的國際情勢下，反映出我們台灣人的「台灣獨立」正同時面對「戰狼與戰鬥藍」的攻擊及阻礙。

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什麼是戰狼？什麼是戰鬥藍？本文從「有別於中國」及「台灣獨立」兩個因素，來辨識他們的差異？

首先，「戰狼」（Wolf Warriors）不僅是習近平強硬「大國崛起」的外交方針，更是展現中國民族主義「鬥爭精神」的代名詞。因此，中共戰狼們，如耿爽、華春瑩、趙立堅、胡錫進之流，不斷強硬地在國際體系上咆哮「台灣是中國的一部分，世上只有一個中國」的原則。「戰鬥藍」是什麼？組織者趙少康語焉不詳地說，「每個時代有每個時代的需要，這個時代需要的就是戰鬥藍」。不過，趙少康從昔日至今的政治立場，就是「捍衛中華民國」及堅持「九二共識」。亦即，就「有別於中國」來看，戰狼與戰鬥藍的身後，都是一個中國。

其次，趙少康是昔日中國國民黨特務體系「疾風雜誌」及「反共愛國聯盟」的反共反台獨健將，如今他已經不再反共，卻仍堅持反對「台灣獨立」。因此，就「台灣獨立」而言，是戰狼與戰鬥藍共同要消滅的政治目標。中共外交部發言人華春瑩曾公開說：「為了維護中國的主權安全、發展利益，就做『戰狼』又何妨？」因此，在「堅持一個中國，反對台灣獨立」的政治原則下，戰鬥藍有一天都可能是戰狼。

從辨識戰狼與戰鬥藍的差異，就能發現我們台灣人的處境，正處於修昔底德所描述的「米洛斯困境」。困境的核心，並非「強者硬要，弱者難為」（戰狼），而是「內有叛徒，敵我不分」（戰鬥藍）。

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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