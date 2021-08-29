自由廣場》中國武統的克里米亞模式

◎ 侯信田

近日阿富汗事件成為國際關注焦點，亦有國人把台灣拿來與阿富汗類比，但兩國不僅地緣戰略與內政等條件相差甚遠，阿富汗政府軍事實力與我亦有落差，實無類比之基礎。國人真正應該謹慎以對的，是中國的統一野心，自「2014年烏克蘭危機」俄羅斯成功併吞克里米亞後，意圖循俄羅斯之行徑，藉政治、經濟、軍事等手段，企圖對我實施各面向之滲透與戰略封鎖。

在政治方面，烏克蘭民意傾向，長期來親歐與親俄兩派不相上下，2011年親俄派的亞努科維奇，以48.95%的得票率險勝親歐派的提摩申科；當選後，亞努科維奇開始阻擾與歐盟合作法案，同時對俄國釋出善意，使得俄國趁機暗中扶植烏克蘭的重要官員，藉以進行各項滲透。

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檢視中國近年對我政治滲透，不僅吸收我國政軍媒人士時有所聞，更無所不用其極的打壓我政府威信，例如近期傳散「防疫能量即將崩潰」、「雙北變鬼城」等假訊息，企圖塑造「以民逼官」局勢。

在經濟方面，烏克蘭長期受限於天然氣需求，使俄國得以將天然氣作為「能源武器」，同時藉此自1991年起向烏克蘭租用克羅地亞塞瓦斯托波爾港，作為黑海艦隊基地，最後竟成為2014年烏克蘭遭軍事顛覆失敗關鍵。

在軍事方面，2014年俄國藉長駐烏克蘭境內軍隊，以「混合戰」手段，瓦解烏克蘭人民心防為前哨戰，運用常態之軍事演習，由演轉戰，在最短時間攻佔烏克蘭各軍事據點。基此觀察，近日中國軍機頻繁繞台，看似常態性訓練，但藉烏克蘭之例更加提醒我們：國門安全與全民心防絲毫不得鬆懈。我們除應懂得明辨政治與訊息是非外，更需團結一心堅守台灣主權，才是確保、守護家園上策。

（作者為國防大學政戰教官）

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