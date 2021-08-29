自由廣場》中國施壓立陶宛 中東歐反作用力初探

◎ 張孟仁

為了防堵中東歐國家腳踏兩條船，中國先於本月十日以立陶宛欲設立「台灣」代表處為由，宣布召回大使，隨後施展經濟手段施壓，對其他蠢蠢欲動的歐洲國家示警。

面對排山倒海的壓力，立陶宛硬是不願折腰，並先獲美國國務卿布林肯力挺，中間經過歐洲廿七國及加拿大議會的福爾摩沙俱樂部聯名致函歐盟重要機構，隨即出現了廿七日的歐、美等多國國會外交委員會主席發表共同聲明，全面支持立陶宛。綜觀連署發表共同聲明的歐洲國家裡，有波羅的海三國與日前以疫苗相贈台灣的捷克，更有法、德、英三大國，壯大了立陶宛的聲勢。其中，拉脫維亞、愛沙尼亞與捷克是我方觀察的主要國家。

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原先捷克特別期待「一帶一路」的經濟效應，但據《外交政策》二○二○年五月的分析文章指出，二○一八年中國原本承諾的中國華信能源巨大投資違約破產，導致捷克轉為「疑中」。兩國之間商業合作的機構—捷克一帶一路中心，也於二○一九年九月十一日關閉。「疑中」的氣氛在二○二○年前參議院議長驟逝之後攀升。今年五月當俄羅斯將美、捷兩國打為對俄羅斯不友善的國家，美國駐布拉格大使館隨即表示：「我們很自豪地與我們堅定不移的盟友捷克共和國並肩」，顯示出美國的特意拉攏。

至於拉脫維亞和愛沙尼亞，則有日本的經濟拉攏。六月的歐盟—日本峰會提供雙方組建綠色聯盟的機會，日本打算在拉脫維亞的能源和運輸部門進行投資，並參與波羅的海鐵路項目，顯示出日本挖牆腳意圖甚濃。

面對強大中國的現實考量下，中東歐與波羅的海國家的「疑中」與「友台」不見得會同時上演，端視隱藏在幕後的美日與俄中互動，以及中東歐、波羅的海國家的國安與經濟的算計，復加上盤算打「台灣牌」與美國示好，才是我方能突破的關鍵。

準此，西方挺立陶宛不能止步口頭鼓勵層面，更需以民主、經濟、科技供應鏈相護之。當前，眾國會的「口頭上譴責」與實際作為尚有差距，但至少捷克國會暫未退縮，仍有同為波羅的海三國的拉脫維亞及愛沙尼亞的相挺。只是中國駐歐盟使團業已對歐盟進行抗議與警告，倘若中國升高施壓，是否能有效噤聲，或是逼出更多的骨牌效應，有待觀察。

撇開親中的歐洲國家，其他中東歐國家逐漸要在其最強大的盟友和經貿交易夥伴間做取捨。能否成功游移兩邊，端視智慧與運氣。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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