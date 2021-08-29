自由廣場》新冠致死率偏高的檢討方向

◎ 謝炎堯

依據我國疾管署網站的資料，全球一九四國新冠疾病平均致死率（case fatality rate）是百分之二點一，我國是百分之五點二，國人關切，要求衛福部說明。張上淳教授曾經質疑我國治療新冠疾病插管使用呼吸器偏少，立即引來撻伐，是不敢面對事實的負面態度。建議衛福部邀請張上淳教授組織專家委員會，檢討台灣新冠疾病致死率偏高的原因，給國人一個交代。我的提示是：

一、審核全部記載新冠疾病死亡診斷書；二、選定死亡病人最多的醫學中心和區域醫院北中南各一家，和死亡診斷記載不佳的醫院也各一家，總共九家；至各醫院逐一調閱病歷，查閱下列資料：（一）分類生前或死後取樣確診；院內死亡或到院前死亡；急診、一般病房或加護病房死亡；（二）聚焦對生命徵象的監測；（三）確診檢驗的品質和可信度；（四）插管的時機；（五）用藥治療內容，包括輸血和中藥；（六）各種檢驗品質；（七）照顧護理師和醫師的教育訓練背景和人數對病人的比例；（八）院內醫護人員的職業「工會」活動；（九）和簽署不插管家屬面談。

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呼籲鄉親父老，對新冠疾病病人，除年邁失智無存活意義、末期癌症病人和嚴重慢性心肺衰竭以外，都應接受插管，盡力救治。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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