自由廣場》優化MH-60R反潛直升機採購案

◎ 張豐麟

據自由時報八月廿四日獨家報導，行政院將敲定明年度中央政府總預算案，軍方希望爭取能在最後關頭將「神鷹三號」MH-60R反潛直升機採購案納入明年度國防預算之內，以強化海軍的反潛聯合戰力，因為海軍反潛直升機隊所使用500MD及S-70C兩種反潛直升機機型均已面臨機齡老舊需要性能提升的問題。

海軍早在二○一四年起就規劃採購新型的反潛直升機，卻遭到其他軍購預算的排擠未能施行，若是MH-60R採購案能納入預算將達二七○億元規模，行政院主計長朱澤民於受訪時表示早已核定明年度國防預算，是否採購MH-60R，由軍方自行容納、調整。

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二○一四年建案的「神鷹三號計畫」反潛直升機採購案，是為了汰除舊有的500MD/ASW輕型反潛直升機，而500MD/ASW系列主要是供海軍一六八艦隊的濟陽級使用，因為該級艦的機庫狹小，無法進駐S-70C反潛直升機。但近期未聞有除役濟陽級艦或是購入新艦的規劃，引進較大體型的MH-60R是否能在既有機庫運作尚是未知數，再從整體的機隊規劃來看，第一線作戰用的S-70C反潛直升機飛行時數即將到點卻未見中壽期性能提升（MLU）的規劃，廿一架S-70系列反潛機扣除損失的三架尚存十八架，過了卅年這批飛機已面臨嚴重的消失性商源危機，一般民眾看到二十年前的舊手機連用都不想用，只覺得廿年前的科技老舊，何況是作戰用的第一線反潛直升機，國防部其實應務實考量是否真的只有「買」這個選項？

檢視一下目前配備直升機庫的一級艦有基隆級四艘、成功級十艘、濟陽級六艘、康定級六艘共廿六艘，新購的八至十架MH-60R反潛直升機對於各艦隊來說根本連塞牙縫都不夠！

他山之石，可以攻錯，參考新加坡在二○一四年同樣受到美方的大力推銷但是卻務實的選擇「升級六架」與「補充增購二架」雙軌並進，讓全部機隊規格統一簡化後勤備料的壓力，將錢花在刀口上。因此，對台灣最有利的方案應是增購補充因墜毀損失的三架飛機，同時將僅存的十八架升級到最新版本，讓海軍艦隊一次取得廿一架新式反潛直升機！

（作者為大學教職員工，台中市民）

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