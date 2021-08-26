自由廣場》（金恒煒專欄）八二三、憲法九二是謊言兼笑話

國民黨主席選舉到底是爭區區黨主席之位還是要進取二○二四年總統寶座？按照政治邏輯或權力邏輯而言，黨主席選舉是為大選操兵，目的在選出總統候選人或操盤手，從而拿下行政權與立法權。國民黨當年為黨主席初選，取消「三成黨員投票、七成民意調查」改「全民調」，著眼的就是取大位的利基。

這回，兩位主要候選人卯足全力明顯只為黨內深藍票，渾不在意其他票源。看看他們登記參選時的陣仗，朱立倫趕在十時十分到，據稱象徵「雙十」，隨侍在旁的有軍系的「復興聯盟」成員包括前陸軍總司令陳鎮湘、中央軍事院校校友總會理事長季麟連、復興崗校友基金會理事長李天鐸等退將。江啟臣也不遑多讓，眾「星」烘托，有陸軍官校會長羅際琴、海軍官校副會長李魯台、空軍官校會長王映華、政戰學校會長韓大勇、國防醫學院會長李三綱等，真的是族繁不能備載。凸顯的問題是什麼？聚蚊不能成雷，這些那些星星們有什麼知名度？有哪位能吸引選票？沒有。造勢只在眷村、深藍選票，這就彰顯了江啟臣、朱立倫的燕雀之志，不過搶黨主席的黨座耳。

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國民黨喜歡玩數字魔術。什麼「雙十」、「七大目標」、「二十」代表，「五」大承擔、「五」大目標，巴啦巴啦沒完沒了。

當然還有朱立倫大打的「八二三」，說「國民黨『六十三』年前保衛台灣」云云，事實是國民黨說了六十三年的謊話再說一次。金馬砲戰是國共合演的一齣戲，周恩來跟季辛吉坦承：「一九五八年，那時杜勒斯國務卿希望蔣介石放棄金門與馬祖，好讓台灣與大陸完全斷絕關係，……蔣不願這麼做，我們也建議他不要自金馬撤軍。」看到沒？金馬砲戰是國共「合作」的假戲；「合作」兩字可是周恩來親口吐露的。砲戰既是兩岸共打假球，哪有什麼「保護」的問題在！更可笑的是，朱立倫因此指責民進黨沒有任何一人用鮮血保護過台灣！請問：趙少康、朱立倫、江啟臣們，可有一人為台灣流過一滴血、為仗義坐過一天牢？笑死人。

江啟臣的新口號是「九二憲法」或「憲法九二」，唬弄誰啊。不過用所謂「中華民國憲法」的殭屍接上贗造的「九二共識」當頭或尾巴，搞成不倫不類的「不通」。二○二○年二月，也是黨主席選舉，江啟臣毫不猶豫地給「九二共識」送終。他說九二共識「過時、欠缺彈性，也逐漸流失民眾信任」，又說一九九二年他自己才滿二十歲，「不管當年兩岸當局有什麼共識，比我還年輕的朋友們，未必由衷『認同』這個共識能代表自己……。」言猶在耳，半年不到，就把垃圾桶的廢棄物拿出來當寶物供奉？原因簡單，他要爭取的是深藍票，捧出「九二」是要爭食馬英九支持的一小撮票，尤其黨內選情冷到結冰時，能騙到一票算一票。至於「憲法九二」是不是牛頭不對馬嘴？是不是自打嘴巴？管他娘。

國民黨的準主席們，哎，真是「滿嘴荒唐言，一腦豆腐渣」。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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