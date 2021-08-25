社論》從台灣經驗看阿富汗

阿富汗，拜登的危機處理初體驗。面對包括川普的各種批評，拜登本人挺身辯護，當被問到中國以此宣傳台灣「不能指望美國」，拜登迫不及待回答：阿富汗的情況和台灣、韓國及北約截然不同，無法類比。他引用「北大西洋公約」第五條稱：要是有人入侵或對北約盟友採取行動，美國會回應，對日本、韓國、台灣都一樣。拜登的鄭重發言，華府智庫有人認為明顯說錯話，有人認為轉向「戰略清晰」。國務院則稱，美國對台政策沒有改變。而北京也認為，拜登只是「隨口一說」。

其實，阿富汗與台灣的連動效應，還需要時間來顯現。目前比較穩當的解讀，或許是視之為一種傾向性，而不是具體行動指針。拜登揭露的決策內心狀態，是北約、日韓台對美具有同樣的利益相關性。蘇利文將對台灣與以色列的承諾等量齊觀，更是華府首次顯現心跡。美國之於阿富汗，美國之於以色列，根本不可同日而語！川普告訴習近平：「不要對台灣動手，雖然我知道你很想要。」拜登更進一步警告：「要是有人入侵，美國會回應。」他們在同一個軌道行進，拜登所預告的絕對不會是反方向的車班。

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五年多來，客觀世局的變化，波濤盪漾到台灣。最近，台灣與立陶宛關係升溫，立陶宛面臨中國的「複合式威脅」，華府以行動力挺立陶宛。美軍撤離阿富汗，華府集結更大資源應對中國挑戰，不僅給台灣帶來機會，同時也為台灣造成挑戰。阿富汗撤軍之總體戰略轉移，本來就是增加印太戰線的砝碼。這也是歐巴馬重返亞洲的實踐。這樣的決策思維傾向，預告美中矛盾的加劇而非降溫。這是各種外力相互作用之下，台灣兩千三百萬人的課題。

所謂的「今日阿富汗，明日台灣」，意在挑撥台美互信。儘管如此，依舊值得思考：今日阿富汗若早知如此，何不當初自立自強自保自決，促使本國的政治、經濟、軍隊、教育、文化、信仰等走向現代，在自助的基礎上再尋求他助，以免像當前這般美軍撤離便瓦解。不此之圖，二十年前被淘汰的神學士，竟然是今日阿富汗的唯一選擇，何其可惜。反觀台灣，一九七一聯合國「排我納匪」，一九七九「美匪建交」，台灣宛如在颱風天行船。所幸，四十年來政府與人民，拒絕依賴他國、自暴自棄，從經濟小龍、民主改革、科技產業、公衛醫療、捍衛主權一路走來，有志一同地讓台灣立於不敗之地。今日台灣，即令仍受中國霸凌，武統威脅常態化，但台灣所表現的韌勁卻越來越得道多助。

四十年來，台灣的產業、經濟、科技、金融，帶來了安和樂利的民生。教育普及、社會開放、文化包容、言論自由，人民的創意盡情發揮。告別威權時代，政權和平轉移，雖然朝野爭議不斷，但以民為主的體制，產生政變、內戰的免疫力。尤其是，台灣遭國際組織排擠，並未妨礙我們以正能量對外援助，從早期的農耕隊、醫療隊到去年的口罩外交，形成「善的循環」的力場。我們的努力利己利人，持續增進他國利益，一如近兩年來武肺防疫得宜，全球科技產業不致斷鏈。而台灣作為印太民主領頭羊，挺立在民主對抗專制的最前線。

台灣是一個成功的故事，具有參與度高的公民社會基礎，讓這個故事繼續展開，成為地球村的正常國家，既是台灣人民的願景，更是國際的公共財。為此，面對外部的不確定性，更當做好可以操之於我者，包括善保國家安全、高科技機密、兼顧環境的能源轉型、因應氣候變遷的水資源管理、司法改革以提升社會正義、改善兵役制度乃至潛艦國造在內的國防整備，當然，還有支撐這些不斷進步的產業競爭力。至於，提升自主能力之國產疫苗，既維護公衛安全，行有餘力協助他國，並阻抗中國以疫謀台，更不在話下。

果能如此，明日台灣，絕非今日阿富汗。同理，阿富汗的未來故事，如何展開新頁，除了國際社會相助，根本的改變，關鍵仍繫諸阿富汗三千六百萬人。喀布爾淪陷，阿富汗首位女市長加法里表示：「我只能坐在這裡等他們來，沒有人能幫助我和我的家人。成千上萬的家庭從阿富汗全國各地到喀布爾避難，而今連喀布爾也淪陷，這些家庭只能回到家園，接受活在神學士恐怖統治的陰影下。」國家的歷史無法複製，但從台灣經驗來看，外人無法改變阿富汗的命運，阿富汗人必須改變自己的國家，決定自己的前途。

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