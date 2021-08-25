自由廣場》柯Ｐ再現「負面語藝」

◎ 蔡哲明

台北市長柯文哲針對走私貓安樂死事件遭到反批，由於直指不能善待動物不算進步國家，反被起底過去對待動物的激進言詞；柯Ｐ並將此事定調網軍的「人設操作」，但也再次展現他一貫推諉卸責的「負面語藝」。

語藝學（Rhetoric）是指一門說話的藝術。學者柏克提出的負面觀點，指出負面在真實世界並不存在，例如世界上沒有「不是樹」的指稱物，而是透過語言發展；如同柯Ｐ以負面語藝稱「蔡英文半夜發臉書隔天我被攻擊」，透過這類的含糊其辭，來包裝他「詆毀心態」。

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民進黨副秘書長林鶴明反駁柯Ｐ「你又不是走私者，攻擊你要幹嘛？」一語道破柯Ｐ從一開始，就想藉由「人物設定」作為策略，將反撲他的民意視為政治網軍，同時不惜策動民粹主義以利政治分化。

回顧一下，柯Ｐ先前深陷環南市場及北農染疫風暴，竟還怒嗆衛福部醫福會執行長王必勝到場協助卻「毫無貢獻」，否定指揮中心透過大數據與精準疫調分析，藉由普篩、分流、隔離與個案安置等實質作為，最後不敵輿論，只好「公開道歉」。

其實，「柯Ｐ人設」再現「負面語藝」的行徑已昭然若揭，往往利用含糊其辭的作法詆毀對手，一旦風向不妙再以犧牲（代罪羔羊）與苦行（自我承受）策略，但這一來已凸顯自己的黔驢技窮。

（作者為新聞所博士生）

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