自由廣場》桃源孤島重建的六大項目

◎ 楊永年

媒體報導連續豪大雨導致高雄桃源區部落成為孤島，同時記錄災情與災民的感受與心聲，也讓社會大眾知道災情嚴峻，但接下來的問題是，孤島應如何重建，筆者認為首先必須探索重建的項目為何，應有以下六大項目，且一個緊扣著一個：

一、重建心靈：如何讓遭受災情蹂躪的災民，重新面對家園、社區、產業與大自然。也就是說，災民如何針對產業發展與氣候變遷或極端氣候，重新思考或檢討致災原因與因應策略。但這已超乎災民的能力，因為災民本能上會認為，如何能「活下來」才是最重要的目標與挑戰。

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二、重建產業：災民多以務農為生，或者農業就是他們的命脈。為了延續生活或生命，災民必須設法讓產業能夠重建，而對於農產未受損的災民，則希望能儘快運下山銷售。因此期盼道路與橋樑能儘快搶通。

三、重建道路與橋樑︰由於災民對產業與生活重建的殷殷期待，因此異口同聲表示，修路造橋勢在必行，而且希望愈快愈好，否則將嚴重影響生活。而這期待衍生的重擔，多由公路總局來扛。但面對脆弱的山林，同時存在道路與橋樑「同工程」與「非工程」的困境。類似非工程困境，並非公路總局的專業與職責，其實「難以」要求公路總局解決災民問題。

四、重建家園：重建家園是以家庭和產業為主軸的思考方式，道路與橋樑的重建，攸關家園重建，而且兩者密切相關；因為災害的發生讓桃源居民家園受到傷害。然而，家園重建並非公路總局的專長，而道路橋樑的重建進度卻又和家園重建有關。

五、重建社區：災難來臨時，經常必須仰賴社區民眾互助，才能發揮防救災與重建的功能。面對災難，桃源居民展現極高的互助精神，而這正是社會資本的展現。其背後存在相互信任及共同價值，有助生態重建。

六、重建生態：因為災害帶來生態的破壞或毀滅，如何讓生態環境能夠重生，或有助生態的維護或保育；甚至避免再發生同樣災難，必須從生態環境重建下手。問題在於，在地居民為了維生，可能無暇也無力重建生態，必須仰賴政府與專家協助。

簡單說，重建不能只靠公路總局進行道路與橋樑的重建或修護。或者，動輒以「億」計的工程款項，只要撥出十％或一％，就可以針對前述非道路橋樑重建有重大貢獻（特別是人文社會部分）。甚至可以創造多贏，讓工程、環境、防災、產業、社區等獲得平衡。亦即，災害造成道路與橋樑毀損究竟如何重建，其實還有很多模式或選擇，或人與環境如何互動，可以有很多創意，而這必須與人文社會領域持續進行對話才行。

（作者是成功大學科技治理研究中心主任）

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