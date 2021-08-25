自由廣場》從東京奧運看剩食議題

◎ 郭育齊

為了落實聯合國永續發展目標（SDGs），二○二一日本東京奧運從領獎台、獎牌到選手村都經特別設計。世界上最優秀的運動員站在由海洋垃圾做成的領獎台上，脖子上掛著利用的廢棄金屬回收製成的獎牌，在選手村中舒服睡在紙板製成的床上。此次奧運並針對「最環保奧運」進行大力宣傳。

回顧歷屆奧運會，減少食物浪費一直是重大課題。期望注入環保永續理念的東京奧運亦不例外，東京奧委會特別在提交給國際奧委會的計畫書中提到：「將針對過去的資料，採用資通科技（ICT）技術來預測食物供應量，並設立海報等文宣提醒選手們節約，努力減少食物浪費。」

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然而，七月廿八日奧委會承認於廿三日開幕式約有十三萬人份的餐食被丟棄，與奧委會所提出的願景大相逕庭。儘管奧委會指稱這些食物被製成動物飼料或用作生物燃料，但這樣的說法仍引起輿論抨擊。筆者質疑，難道沒有其他更能活用這些食物的方法嗎？筆者認為與當地NPO組織合作是可行的方向。如二○一七年台北世大運落幕後，選手村留下約十公噸的食材，為避免食物浪費，台北市社會局與南機場食物銀行等社福組織合作，充分利用剩食，可以作為日後舉辦大型賽事活動時的借鏡。

據聯合國國際糧農組織（FAO）的報告顯示，二○一四年開始全球飢餓人口不斷上升，尤其在新冠肺炎疫情的影響下，至二○二○年全球飢餓人口突破八億人。產出食物也是產生碳排放的元凶之一，據科學期刊（Science）研究顯示，全球食物生產約產生一三七億噸二氧化碳，佔全球人為溫室氣體排放量的廿六％。奧運一向是和平進步的象徵，但當全球正在致力於減少飢餓人口、節能減碳時，此次的「最環保奧運」似乎成為永續發展的絆腳石。

（作者是中山大學公共事務管理所碩士）

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