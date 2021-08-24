農曆七月天，人稱「鬼月」，也是慎終追遠，祭拜先人和亡魂的月份，而以七月十五中元普度為最重要的節日。今年農曆七月的各種祭拜中，美國在台協會（ＡＩＴ）的普度，無疑最吸引各方的注意和好評。ＡＩＴ辦普度廣受稱讚，不僅處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）新上任就入境隨俗，率其部屬拿香參拜，還在其對普度的認真處事，深度融入在地禮俗且展現專業，讓許多台灣人讚賞之際，也有機會重新理解這個民間重要祭祀活動的意義與基本面。

由友好國家駐在我國的大使館辦普度，本身就很有亮點。大多數新聞報導因此聚焦於ＡＩＴ所準備的滿桌豐盛好料，除了基本的鮮花、酒禮、香火，雞豬魚素三牲是造型可愛的饅頭，供品包括印著「平安順利」的乖乖、有台灣可樂之稱的麥香沙士，祭拜時在傳統紙錢、紙蓮花之外，燒給好兄弟的還有整疊仿新台幣、美鈔。

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更讓國人窩心的，在台灣味十足的「ＡＩＴ中元普度」大紅布條之下，插上普度彩色三角旗，舉凡祝禱文、供品、擺設都十分用心。非賣品的特製啤酒採用美國啤酒花，在台灣釀造，印有「美國愛台協會」，標明「始自一九七九年」，並排成罐頭山。除了限定版啤酒，在裝水臉盆、毛巾、盥洗用具之外，也擺出大把空心菜，以提醒好兄弟不久留人間，這是許多台灣人遺忘或不知的習俗。

禮數充足，道地台灣味，ＡＩＴ普度既慎重其事，祝禱文也就莊嚴講究。三百多字的祝禱文，由「弟子美國在台協會處長帶領全體員工」，一心虔誠讚中元，恭請管理亡靈的普度公至尊大士爺、職司超度孤魂的地官大帝、有幽冥教主稱號的地藏王菩薩，祈求神佛普化眾靈；且敬備供品菜碗供養「十方孤魂有情眾及本址建造過程中受傷生靈」，「伏願庇佑眾弟子身體健康、家旺人和、出入平安、萬事如意、男添百福、女獲千祥，斯至疏者上達」。

事實上，ＡＩＴ並不是第一次在中元節普度，前任處長酈英傑（Brent Christensen）也辦過。他與繼任的孫曉雅一樣，擔任ＡＩＴ處長之前，都曾在台灣住過相當時日；酈英傑十九歲來台灣宣揚摩門教福音，孫曉雅三十年前從台北開展外交官生涯。更早的ＡＩＴ處長楊甦棣（Stephen Young）一九六○年代隨駐紮台灣的美軍乃父在高雄住過兩年。他們深入台灣社會，從而對風俗人情乃能理解體會，且具體展現於祭典等場合。

或因如此，ＡＩＴ這次不但辦了全台灣最強的中元普度，台灣人在看熱鬧之際，也可從中欣賞它所展現的門道。以ＡＩＴ普度祝禱文所恭請禮敬的三位神佛普度公、地官大帝及地藏王菩薩為例，即顯示這是台灣佛、道、儒三合一民間信仰的具體而微，既敬拜神佛、先人，也普度孤魂野鬼。

其次，ＡＩＴ普度祝禱文不僅祭奠十方孤魂，也兼及它位於台北市內湖金湖路現址「建造過程中受傷生靈」，這一尊重生命的用心，同獲稱讚。在台灣社會越來越普遍的飼養寵物潮流中，有如本報姊妹報《英文台北時報》（Taipei Times）上週四（十九日）所專題報導，近年也出現為寵物舉辦普度的時興，不少人為他們已逝的毛小孩或寵物七月普度，台北霞海城隍廟、大甲鎮瀾宮都接到信眾有此請求。這幾天引發爭議的一百五十四隻走私貓咪安樂死事件，新竹已有團體為包括牠們在內的毛小孩舉辦普度法會。畢竟，對飼主來說，毛小孩也是最寶貝的家人，「要讓牠們在彩虹橋上玩耍不孤單，也期盼牠們在另一個世界都能當快樂的小天使」。

台灣是移民社會，在過去以漢人為主的開拓過程，祭奠客死斯土的孤魂，安撫無人祭祀的野鬼，一直是社會傳統，也是同為開拓者視孤魂野鬼如兄弟般情誼的展現，衍生為「拜好兄弟」習俗。如此既安定社會人心，具有宗教民俗意義，也反映台灣人兼具悲憫與怕鬼的國民性。

不過，西洋傳教士馬偕一百多年前曾描繪在艋舺所見「七月節」祭拜亡魂的「野蠻」場面，尤其是數千名乞丐、無賴、流浪漢等群眾在祭典結束之後爭搶食物的「可怕」場景。時至今日，七月普度弄到各地大小公司行號、商場大樓一體大肆拜拜，行禮如儀，卻燒香焚紙，弄得滿城烏煙瘴氣，污染空氣；但如問所拜者何？大多數人卻未必知其所以然。

從而，ＡＩＴ的中元普度，從祭拜對象清楚、祭品美台合璧、擺設中規中矩、祝禱文情並茂，儀式莊重簡樸，在入境隨俗的同時，也提供台灣中元普度一種典範。國人在盛讚ＡＩＴ好台之外，足可參考取法。

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