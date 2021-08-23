自由廣場》疫苗獨立，而一國獨立

◎ 于則章

高端公司研製的國產武漢肺炎疫苗今天開始接種，蔡總統將在這一天接種，以表達對國產疫苗的支持；賴副總統得知聯亞疫苗未獲得食藥署緊急授權後，也改登記接種高端；民眾預約接種高端者也不斷增加。

然而，中國國民黨籍前台北市長郝龍斌與前衛生部長楊志良，卻於日前聲請停止衛福部對高端疫苗緊急使用授權，幸好在八月二十日被台北高等行政法院以「當事人不適格」裁定駁回。

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整個來看，原本曾表態大力支持研製國產疫苗的國民黨，之所以態度急轉彎成為反高端的急先鋒，顯然是在配合中國對台認知作戰，意圖阻止甚至徹底摧毀台灣的疫苗產業，使得台灣繼續處於跟其他第三世界的窮國一般，必須仰賴他國施捨才能有疫苗可打，那麼中國就可以遂行其「以疫謀台」的策略了！

日本明治維新的思想大師福澤諭吉曾說：「一身獨立，而一國獨立。」鼓勵當時的日本人勇於掙脫封建思想枷鎖，做一個獨立自尊的現代文明人，才能讓日本早日成為一個與先進國家並駕齊驅的獨立國家，不再受人擺布。對於台灣而言，在這個武漢肺炎持續肆虐全球的當下，則是「疫苗獨立，而一國獨立」，只有掌握疫苗研製能力的國家才能夠真正獨立自主，郝龍斌這些滿腦子「大一統」過時思想、不惜以台灣全民健康與國家利益為祭品的統派政客，可以休矣！

（作者為公務員，台北市民）

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