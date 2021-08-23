自由廣場》勞基法荒誕規定 豈止第49條

◎ 黃瑞培

司法院釋字第八○七號解釋，勞基法第四十九條第一項規定：「雇主不得使女工於午後十時至翌晨六時之時間內工作。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，且符合下列各款規定者，不在此限：一、提供必要之安全衛生設施。二、無大眾運輸工具可資運用時，提供交通工具或安排女工宿舍。」違反憲法第七條保障性別平等之意旨，應自解釋公布之日起失其效力。

勞基法第四十九條最初立法理由，係出於社會治安、保護母性及女性勞工人身安全為目的，卻變相限制了女性自由選擇夜間工作的權利，大法官宣告該條文違憲，誠屬應當。然而，除了該條文，勞基法裡還充斥著多少不合情理的條文規定，以保障勞權為名，卻箝制勞工自主權？一味視雇主如寇讎，把法規當成勞方對抗資方的籌碼，反而傷害了勞工自身的權益？

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以現行「工時」為例，勞基法第三十條規定：「勞工正常工作時間，每日不得超過八小時，每週不得超過四十小時。」同法第三十二條第二項則規定：「雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時；延長之工作時間，一個月不得超過四十六小時。」其目的原為避免勞工過勞，但對於願意工時長一點、加班費多一些的勞工，欲藉由加班多掙點錢，卻是於法不容。儘管有但書保留勞資雙方的協商同意權，但僅適用於經中央主管機關指定之行業，且多所限制。

再說同法第三十五條規定：「勞工繼續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。」雖其目的是希望勞工有足夠的休息，但對多數人而言，當工作尚未完成，還行有餘力，當然是趕緊加班完成、儘早下班，有多少人願意先休息個半小時再繼續加班？然法規卻多所掣肘，違者以罰則伺候，亦令人匪夷所思。

揆諸勞基法的立法宗旨，係為「規定勞動條件最低標準，保障勞工權益，加強勞雇關係，促進社會與經濟發展」；然該法對於「勞動條件最低標準」尚有諸多不合情理之處，不僅剝奪勞工自主權，甚至導致勞雇關係緊張對立，建議宜藉機一併檢討修正，以維勞工權益，促進勞資和諧。

（作者為高階醫管師，台南市民）

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