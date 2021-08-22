自由廣場》日本洪災疫禍，Taiwan can help?

◎ 王輝生

日本疫情蔓燒，八月十九日當天，全國確診高達二萬五千人，累計共一百廿三萬人確診，「緊急事態宣言」已經宣布了第四次，全國有六成地域被列為「特別對策區」。日本政府新冠病毒對策會會長，也是現任WHO西太平洋地區總監的尾身茂，憂心忡忡地說：「現在疫災火勢方熾，正面臨最深刻的危機。」加上破紀錄的暴雨，洪水橫流，北九州幾成水鄉澤國，挺台不遺餘力的菅首相，雖然成功地辦完東奧，卻因洪災疫禍而焦頭爛額。

三月初，中國毫無預警地禁止台灣鳳梨輸入，台灣果農愁雲慘霧，日本人民慷慨解囊，搶購價昂的台灣鳳梨，而旁邊價廉物美的菲律賓鳳梨（台鳳的半價）乏人問津，厚台薄菲，情意感人。五月台灣陷入疫苗之亂，自顧不暇的日本，卻在六四的敏感日，不顧中國的惡臉相向，捐台疫苗。事實上當時日本確診高達七十五萬人，疫苗施打率才十一％，且東奧在即，疫苗需求孔急，捨己救台的義行，令人動容。當台灣疫情勃發之際，對岸卻軍機軍艦騷擾不斷，日本政府官員接二連三在國際場合，為台灣仗義執言：「台灣有事就是日本有事」、「我們（台日）是兄弟，我們是一家人，甚至比一家人更緊密」等，挺台之聲，不絕於耳；東奧開幕式時，NHK率先高呼「台灣です」為台灣正名；六月廿五日，台灣民間為了答謝日本的捐台疫苗，「南六公司」及「福和會」的大愛口罩送抵敝院，《朝日新聞》率先報導，接著各主流媒體跟進，甚或頭版刊出，NHK也是播放了四天。這種由官到民，甚至媒體都不約而同地及時攜手相挺台灣的現象，是我旅日數十年來所僅見。

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阿富汗不自助、天不助，不助人、人不助，導致不戰而降。台灣自助助人，防疫有成，行有餘力還樂於助人，嘉惠友邦，豈能拿來跟阿富汗類比！

如今，唇齒相依的善鄰日本，正陷於水深火熱之中，疫情趨緩的台灣，豈能坐視不救？依敝人八次的捐日經驗，台灣口罩最為實用。雪中送炭才是真情流露，此時此刻，應該是有情有義的台灣鄉親，投桃報李，伸出援手，助日本一臂之力的最佳時機。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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