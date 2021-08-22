自由廣場》現實主義與台灣國防

◎ 魏文藝

國際關係「現實主義」之理論被許多學者所推崇。美國永遠考量的是自身的利益，當它察覺國際局勢的變化將危及其國家利益時，必當全力反撲；縱使因此掉入所謂「修昔底德陷阱」仍義無反顧。

中國將其進入WTO所獲取龐大的利益，挹注於軍事國防工業。廿年來中國的軍事實力幾已逼近美國，迫使歐巴馬政府考慮「重返亞洲」，企圖尋求「亞洲再平衡」。而拜登政府自阿富汗撤軍，將力量集中於反制中國，或係出自於現實之考量，雖台灣之情況不能類比於阿富汗，但仍值得我們警惕。

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前總統李登輝先生在其所著《廿一世紀台灣要到哪裡去》書中，曾指出台灣現存九個內在問題，其中一項就是「自衛決心不足」。而民進黨第一次執政時，軍事採購預算案遭在野的國民黨總計阻擋了六十九次，讓美方漸失耐心，甚至質疑：「你們台灣人都不保護自己，美國為什麼要犧牲自己的子弟去保護你們？」如同今日拜登向阿富汗的吶喊。

《君王論》作者、現實主義「祖師爺」馬基維利（Niccolo B. Machiavelli） 在其所著《若干序論和考慮，對資金籌措的建議》中曾經說：「…在個人之間，法律、合約、協定，其在維護信義上能發揮一定的作用。但是，在權力者之間，能夠維護信義的只有武力。」又說：「…我再次強調，國家沒有軍事實力是不能長久的，最終是要走向墳墓的。古往今來，無論是君主制國家還是共和制國家，哪有把國家的防衛工作依賴別國去承擔而又能保證安全的呢？」

台灣目前最大也最令人擔憂的問題是「不團結」！少數政治人物沒有「是非」只有「意識形態」，或只為「自身利益」盤算。部分退役高階將領一邊在台灣享受高祿，一邊到對岸謀取個人利益，甚至洩漏情資給中共，傷害國家安全，國內法條卻僵化無法發揮制裁時效，立法、修法趕不上違法的速度。

「人無法選父母，國無法選鄰居」，台灣鄰近中國大陸是無法改變的事實，我們好不容易建立起來的民主，卻有人利用民主來反噬民主，非常令人痛心。

（作者為中鋼公司退休主管，曾就讀中山大學政治學研究所博士班）

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