自由廣場》塔利班「聖戰」中美皆非贏家

◎ 雷顯威

塔利班神學士聖戰組織重掌阿富汗政權，全球莫不從國際政治現實主義觀點，重估現有強權的輸贏得失。其實從宗教戰爭角度而言，無一大國是贏家。未來如何因應「阿富汗伊斯蘭大公國／或譯阿富汗伊斯蘭酋長國」（The Islamic Emirate of Afghanistan）帶來的衝擊，反而是各國的新挑戰。

阿富汗的變局，若從國際關係來看，美國投注龐大軍力，辛苦耕耘廿年，如今輕易拱手讓人，自然是一大挫敗。而與塔利班交好的中國，被視為新贏家，不僅高調公開外交部長王毅與塔利班組織第二號政治人物巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）率領的代表團會面，也公開嘲諷美國敗象；輸贏得失不言而喻。

請繼續往下閱讀...

然而若從宗教戰爭角度檢視，塔利班以發起「聖戰」為號召，為宗教信仰而戰，完全不同於世俗的戰爭以爭奪土地、人口、經濟資源，擴張本國的現實利益與影響力為目標。「聖戰士」相信，他們為阿拉征戰，自然視死如歸，因為在戰場吃苦或犧牲，阿拉都會看顧、會預備豐富的獎賞。因此塔利班成軍與奮戰只有一個目標，就是建立以阿拉為唯一真神的國家，所有統治都依據可蘭經教導衍生的伊斯蘭律法治國；所有非我族類的異教徒都可消滅，所謂國際公法、條約、聯合國憲章，自然也不在聖戰組織的考量。

相似的場景，遠溯及十二世紀基督教十字軍東征，與伊斯蘭爆發數個世紀的宗教戰爭。當時對羅馬教廷而言，發動聖戰是為保衛上帝的聖城耶路撒冷。參加征戰的信徒或特定騎士團，會獲得教宗簽發的贖罪狀。換言之，對十字軍戰士來說，他們是為上帝而戰，與世俗戰爭不同。

了解「聖戰」的意義後，對塔利班重掌阿富汗政權是實踐宗教治國的起步，未來繼續擴張至中亞、乃至全球，建立以伊斯蘭為唯一信仰的國度，是該聖戰組織的標竿。

在這種脈絡下，塔利班對基督教（或天主教）信仰的歐美國家，自然難有合作空間；對無神論的中共或俄羅斯而言，也了然於胸。這也是何以聖戰組織持續在中國的中亞盟友巴基斯坦發動恐攻，塔利班也未公開與推動新疆獨立的東突組織劃清界線的緣由。可以說，阿富汗的變局仍將持續牽動國際博弈。

（作者為牧師，神學、國關雙碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法