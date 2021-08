自由廣場》東奧獨拿4金3銅，獎金...

澳洲運動員和台灣不一樣

◎ 王慶寧

本屆東京奧運,台灣奪下2金4銀6銅的佳績,而人口與台灣相去不遠的澳洲,奪牌數(17金7銀22銅)卻遠超過台灣,其今年金牌數也平了該國歷來最佳紀錄,澳洲媒體紛紛以“It’s been raining gold···”來形容。不過論起奧運獎金,澳洲就相形見絀(金牌澳幣2萬,銀牌1萬5,銅牌1萬),游泳女將Emma Mckeon雖以4金3銅平了奧運史上女子單屆奪牌最多的紀錄,卻也僅能獲得11萬澳幣(約200多萬台幣)。然而低額獎金絲毫不減澳洲人的參賽熱情,不僅東京奧運參賽人數多達486人,接下來的帕運也將有179人參賽!

澳洲人為什麼在運動競技場上表現優異?筆者認為和澳洲步調輕鬆的悠閒(laid-back)文化有關。

根據Clockify以城市為單位所做的調查,台北一年的工時長達2163小時,而雪梨僅1951小時。此外,澳洲社會強調平等,單身或資淺的人也不用多負擔事情,所以下班後就是從事各自愛做的休閒活動。澳洲人的審美觀認為曬得黝黑的膚色是健康與美麗的象徵,再加上澳洲的大城市多是靠海,所以戶外水上活動就成為澳洲人酷愛的休閒活動,因此,澳洲歷來的奧運比賽,游泳就成為奪牌的熱門大宗,船類比賽也是戰績輝煌!

此外,不少澳洲選手參加國際賽事仍保有「玩心」,所以比較能享受比賽的樂趣。例如這屆奧運帆船賽金牌得主、同時也是雪梨大學財會系學生的Will Ryan就說,他的秘訣是“Enjoy what you do. It makes things easier!”

而女子跳高銀牌得主、同時也是雪梨大學生化系學生的Nicola McDermott也表示,她當然很致力於奪牌,但教練更在乎她能否樂在其中,Nicola還用“laidback”這個字來形容教練對她的訓練方式!

另一位游泳女選手Kaylee McKeown的教練則是充分發揮童趣的想像力:“Let’s be the animals! You’re an animal! Shocking!” 或許是把自己想像成海豚或殺人鯨之類的動物讓Kaylee所向披靡,所以在這屆奧運游出3金1銅的耀眼成績!不過很多人不知道,其實Kaylee是個氣喘兒,有呼吸上的問題,所以她的訓練強度不能太強,她的教練團(包括醫療人員)因而為她設計了游17天、休4天的訓練法,確保她有足夠的休息時間。

而受傷選手重返奧運的心路歷程,也是極為珍貴的寶藏。水球選手Hannah Buckling在上屆里約奧運時,遭對手隊擊中臉部以致眼睛受傷,結果不得不退出比賽,運動生涯也宣告提早結束。這突如其來的遭遇,讓Hannah感到憤怒而沮喪,因此得求助心理醫生。然而這段沈潛歷程,不僅讓她對運動醫學有第一手的經驗,也意外讓她學會如何將破壞性的情緒轉化成建設性的情緒,所以她康復後重返水球隊並參加這屆的東京奧運,變得更能善用情緒轉換所帶來的爆發力。Hannah本身也是雪梨大學醫學系的學生,她表示,這段受傷的經驗不管對她未來的運動生涯或從醫生涯,都有很大的裨益。

澳洲悠閒的生活步調,讓澳洲人能充分享受運動的樂趣,參加國際賽事只是順勢而為,就連學霸在擅場奧運之餘,人生還有多元選項(例如醫生、會計師),不是只有「運動員、而後教練」這樣的單一路徑。台灣人若能回想自己小時候玩橡皮筋跳高,或是打「瑪利兄弟」時想要過關的衝勁、但即使輸了也甘之如飴、而且還要繼續闖關的那份玩心,就能夠體會澳洲人「玩得越開心越有成就」的特殊運動精神!

(作者業醫療資訊分析,屏東市民)

