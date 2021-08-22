自由共和國》謝世忠／「斯卡羅」的補充意見

謝世忠／台大人類學系兼任教授
斯卡羅是誰？ 事實上在學界一直有人提問，也始終難以定論。目前最普遍的答案大概有︰ 一、他為南台灣可能擁有三百多年歷史的一個在地群體；二、該稱可能是指乘坐轎子的人；三、該人群主體為來自卑南知本社的排灣化族人；四、斯卡羅曾勢力強大，甚至擁有王國的架式。當下正爆紅的新劇，基本上也是遵循該等認知來製作編導。既然國人對本土故事有著高度興趣，筆者也很願意表達些許意見來增添熱度。
斯卡羅是一深帶神秘色彩的有真有虛敘事，而其最為神秘之所在，應該就是「斯卡羅」一稱的意涵。新劇以seqalu來指稱斯卡羅。排灣語的確有qalu一詞，而其意就是「扛起」或者「抬著」，將人扛起或抬起，和乘坐轎子的動作差不多，因此，斯卡羅就是坐轎者，似乎音義可通。然而，qalu對排灣族人來說，多用來指涉扛抬如豬隻等大型動物，而從不會與人的抬起有關。轎子是外來的事物，傳統排灣不會有該詞彙。
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那麼，斯卡羅又是何意？南部和東南一帶有不少排灣與魯凱群體自稱為kacalisian（排灣唸法）或kacalrisiane（魯凱唸法），其意與「原住民」或「在地人」差不多。漢人遷到此地之後，彼此開始有了接觸。陌生群體的初見面，一定會設法認知對方的身分，當原住民回答kacalisian之時，漢人不可能全稱記下，因為那太複雜困難，從而會以自身熟悉或可被理解的音來定名，因此，kacalisian一稱的ka和li就被選中而合而為一成了kali，也就是由閩南語發音「傀儡」／ka-le-a。閩南民間戲曲如布袋戲偶或家中玩偶，就稱「傀儡」，因此，一下就可朗朗上口，也很快普及於各地。尤其，kacalisian的sian一音，又和稱呼一個個偶戲傀儡的閩南語相同（如，ci-sen-ang-a／這個玩偶），更是加深了印象。於是，「傀儡番」數百年來成了南台灣族群關係史上的最普遍詞彙。
新劇的原著「傀儡花」顯然是講出了南台灣庶民用語，而「斯卡羅」的「卡羅」當然就是「傀儡」的同字（均以閩南語發音）。至於「斯」一字，則可從排灣族人說話習慣來理解。該族人在說明群體單元時，常會於名詞前加上se ，例如，排灣族就會唸成sepaiwan，亦即「屬於排灣」的意思。「斯卡羅」或者「斯傀儡」會被人使用，也就不難理解了。而其完整音與義應是sekacalisian／屬於在地原住民。
總之，「斯卡羅」若有乘轎之事實，那一定是從漢人學來的作為，是文化採借的過程，很是正常。他們是近世南台灣在地大勢力群體當為事實，而從族語來解析之，或亦具另外的視野，謹供讀者們參考。
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