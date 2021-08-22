自由共和國》李連輝／2030英語成為官方語言，從「口說英語平台」開始

距離二○三○還有九年時間，政府宣佈英語將正式成為台灣的官方語言，請問政府真的準備好了嗎？圖為北市老師使用英語教學。（資料照，北市教育局提供）

李連輝／西非貿易商、台大EMBA

距離二○三○年還有九年時間，政府宣佈英語將正式成為台灣的官方語言，請問政府真的準備好了嗎？當二○三○年到來台灣人民的英語文程度就會比目前好嗎？以首都台北為例，多少的外籍旅人因不懂方塊字，困惑於台北街頭，路過民眾能幫上忙指導方位者幾希？目前能幫上忙的路人、店家已寥寥可數，九年後的二○三○年，國人的英語能力真的會大幅提升嗎？

台灣學生多數是以考試作為做學問的前提，舉凡不考試的、營養學分的課程，多數是不會認真學習的。即便課堂上老師用全英語上課，下了課學生還是講本地語言，畢業後英語文就會好嗎？

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一個可行方案：將全班分成數個「個案研究小組case study 」，每組以五、六人為宜，每堂課前給小組成員家庭作業，議題與課業相關（也可其他議題），學生必須用全英語事先研討，做出結論交報告，課堂上每組組員是隨機抽樣上台的（非事先指定），以全英文分享，這個個案成績佔學期成績至少三成。相信這樣的學習方式，學生為了成績，非認真學習外語不可。

在台灣由於缺乏英語學習及使用英語的環境，想學好英語文真的很難，尤其習慣於象形文字背景的台灣人，中英兩種語言，好像兩條永不相交的平行線，不論是字型、句子結構、文法、發音，中英兩種語言是百分百的不同。反觀許多洋人母語是英文，十多歲的孩子就能同時通西語、德語等，因為拉丁語系許多字、句子結構、發音都可觸類旁通的。

接著談談畢業後的社會人士如何自我要求，學好英語口說能力？在下是貿商背景，也曾下過很大的苦功，立誓非把英語文弄好不可，但許多時候都事與願違，一個單字搞了半天，一個剛記妥的成語會背但唸起來洋人不一定聽懂，好在有English Digest天天聽它，也可上google輸入單字聽發音，這樣一點一滴的積沙成塔，加上大安公園一年半載的英語口說平台，還好，皇天不負苦心人，目前英語文的聽說讀寫，還馬馬虎虎的可以濫竽充數，還多次赴大學以英語演講，分享個人的專業經驗。

與Donald大教授邂逅於大安公園，一個很偶然的機會，經一位朋友介紹，於二○二○年三月在公園內認識他，之後像是幾十年的好朋友，天天一早就膩在一起。Donald早年留學美國名校，以全額獎學金，四年時間拿到密西根大學美國文學博士。

我們每天七點十五分到九點像瘋子似的，漫步於公園內，全程使用英語聊天打屁，晨運的銀髮族大家都知道我們兩人，卻也都不知以前從沒見過的這兩位長者，武肺疫情爆發後，是從哪兒蹦出來的？

自去年三月開始，風雨無阻，開創一個口說英語的平台，一個貿易商、一個文學家，各自分享專業，議題是多元的，舉凡文學、藝術、體育、政治、社會、環保、旅遊…，每天散步聊天近兩小時，腳不痠嗎？當然會痠，但當聚焦於話題，思索英語單字、句子結構時，那種充實感，提升外語能力的快樂時光，什麼腳痠疲累，早就拋到九霄雲外了。

類似的英語口說平台，是自發性的，幾個或一群有追求外語精進想法者，環境不拘，可在室內、公園、山巔海角，人數一到齊，就開始聊天分享。如果全國能有上千個這種平台，作為「英語提升種子」為開始，兩年內、五年內擴充到全國各地，平台間也可舉辦交流或演講比賽，政府可透過預算編列，撥出一定金額的補助獎勵，當講英語成為一種風潮，說一口流暢的英語成為時尚，風行草偃，大家說英語水到渠成，英語不成為官方語言也難矣！

如果只是行禮如儀，擺擺架式，隨便敷衍了事，以十來年這麼短的時間想將英語推廣到全國各地，進而成為官方語言，若無法拿出確切的辦法，恐只是一場春夢，成為國際級的笑話？

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