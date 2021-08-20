新聞線上》阿富汗給台灣內部的啟示

記者莊榮宏

阿富汗事件震驚全球，總統賈尼和副總統沙雷也在國際矚目中成為關注度最高的兩個人。

總統賈尼攜帶巨款棄職逃亡，政府群龍無首兵敗如山倒；副總統沙雷則率軍死守峽谷，奮力抵抗神學士的武裝攻擊。

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前者羞辱自己，臭名滿天下；後者忠義勇敢，名揚全世界。

同一個國家的正副元首，面對危難時表現出截然不同的態度，他們被對照討論，並被公正評價，讓世人知所惕厲，這是阿富汗帶給台灣的重要啟示。

英國小說家查理狄更斯在「雙城記」中開卷寫著「這是最好的時代，也是最壞的時代；是光明的季節，也是黑暗的季節」，做為一個國民、一個公務員、一個軍警、一個媒體、一個政黨、一個領袖，當國家危急存亡之秋，究竟是要選擇榮耀或恥辱，全在一念之間。

萬一，只是萬一，有一天習近平瘋狂而武力侵略台灣，每一位台灣人都將面臨選擇，是要當活在恥辱的賈尼，還是被頌揚勇氣的沙雷，同樣繫於一念。

正如全球關注阿富汗，台海一旦有事也必將吸引全球關注，國際媒體將鉅細靡遺報導台灣內部動態，誰倉皇落跑，誰棄械投降，誰唱和中共，誰背叛國家，都將被國際媒體忠實揭露，他們將被載於史書，為自己和子子孫孫烙下永世無法抹滅的恥辱，一如賈尼。

相反的，誰堅守崗位，誰奮勇抗敵，誰保家衛國，誰擊退強敵，也會像沙雷一般，經由國際媒體報導而榮耀自己、家人與子孫，世代受到尊崇。

台灣此刻是最好的時代，疫情再度控制，每日確診病例個位數，死亡人數常掛零，各項疫情指標優於大多數國家，民生步上常軌，振興蓄勢待發，日本決志與台灣同盟，美國重申對台灣承諾堅如磬石，甚至將台灣與以色列相提並論，世界經由阿富汗事件再度正視台灣；向外獲取疫苗仍持續努力，國產疫苗邁向自產自足之路，各項經濟指標在舉世名列前茅，眼前是一片光明。

但台灣此刻也是最壞的時代，習近平的強國夢成為鄰國的共同噩夢而台灣首當其衝，疫情雖獲控制，但在野、親中勢力暨紅色媒體昧於事實而一味醜化，若干節目極盡抹黑能事，主持人聲嘶力竭抖肩彈腳，來賓一搭一唱激情演出，嚴肅的政論節目宛如綜藝雜耍甚至戲劇表演，在他們口中台灣前途一片黑暗，宛若世界末日。

以台灣為優先的人看見光明，以中國為優先的人看見黑暗，一個台灣、兩個世界，但光明的力量終將戰勝黑暗，每個人也都將為今天的選擇負責。

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