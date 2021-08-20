社論》誰在製造亂台的生產鏈

中國對台佈建的間諜網，軍事等國安部門是首要目標，透過同僚、前後期甚至親屬等下手，是慣用手段。身居要職者，對於這些籠絡伎倆不夠設防，不僅自陷被統戰的爭議，若上行下效，恐釀國安漏隙的可能。圖為涉嫌違反國家安全法為中國發展組織罪的空軍退役少將錢耀棟（右）、陸軍退役中校魏先儀（左）。（記者叢昌瑾攝）

蔡政府接連發生內部文件遭流出事件，經國安單位初步調查，近期衛福部食藥署與外交部流出的文件，都指向攻擊政府疫苗政策，並具類似操作模式，內部洩漏、再經加工、最後擴大傳播，研判有一定「生產鏈」。倘若如此，政府必須嚴肅看待此事，包括日本援台ＡＺ疫苗、國產高端疫苗，都看到藉由政府文件，製造真假難辨的爭議訊息。雖說斧鑿斑斑，但值此疫情期間，容易引起社會恐慌，影響民眾施打疫苗的意願。毋庸置疑，這已經涉及國安，何況還有政府人員洩密的問題。

在食藥署審查高端疫苗階段，網傳一份高端送審文件，指疫苗對Delta變種株的中和抗體平均值，遠低於武漢肺炎病毒原始株。國安單位認定內容斷章取義，再經特定社群媒體傳播。七月中旬日本捐助第三波ＡＺ疫苗抵台，食藥署又有文件遭加工流出。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此於疫情記者會主動說明，指外流的食藥署內部資料稱日本有批ＡＺ疫苗微生物檢驗超標，但該資料所說的批號，與日本給台灣的疫苗批號完全不同，也沒有來台灣。

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真實情況是，ＡＺ日本廠是負責任地向我們說明有批號出現微生物，該批次疫苗根本沒有出廠、更沒有來台。詭異的是，居然有在野黨立委向周刊提供文件，並附「教戰手法」，指導如何打擊政府以擴大戰果。不僅食藥署，藍營在上月底公開外交部機密公文，稱蔡政府向邦交國「推銷」高端疫苗。但實際是外館向當地國政府了解，是否接受疫苗援贈。外交部部務會議日前為此檢討公文洩密事件，部分「會議紀錄」近日再遭披露。文件連番外洩，挑戰的是管控能力。

在野聲稱這些是針對疫苗政策的「吹哨」行為。但倘若真為了揭「弊」，便不該扭曲政府文件記載內容。而且手法縝密，出手時間精準。國安單位懷疑的「生產鏈」，是合理的研判。攻擊友好國家援台疫苗以及國產疫苗，讓台灣繼續留在「疫苗之亂」，最終獲利者是不言而喻。有駐外大使對此以「不寒而慄」形容，直指是「吹哨與叛國」之別，認為政府內部的洩密者是從事「政爭」的煽火者，經由政爭造成國家付出巨大代價，這和「吹哨人」是八竿子打不著的關係！

衛政與外交部門有洩密情事，軍事部門也發生現役上將疑似與涉及共諜組織的香港籍商人不當餐敘事件。根據國安情資，有港商為共諜組織的中間人，九年前以經商或自由行等名義入境，長年物色及接觸軍方高層，企圖發展共諜組織。該名上將過去擔任其他軍職時，即為港商鎖定，並透過兩位退役將校，安排餐敘結交，其妻也由港商邀請赴中港旅遊。中國綿密滲透是常識，該上將雖強調絕無不法言行，但過程欠缺警覺與避嫌的起碼判斷，也令外界咋舌。

中國對台佈建的間諜網，軍事等國安部門是首要目標，透過同僚、前後期甚至親屬等下手，是慣用手段。身居要職者，對於這些籠絡伎倆不夠設防，不僅自陷被統戰的爭議，若上行下效，恐釀國安漏隙的可能。美國學者及外媒去年揭露中共的國安機構，利用中國民間的數據公司，建立涵蓋政軍界、法界與學術界等全球人士資料庫，還包括這些人周遭親友，甚至孩童也在情蒐範圍，大量數據將助長中共政權依據人際網絡，用於施壓、威脅、污衊及分化等鬥爭需要。我們國安單位天天與敵周旋，應該要以更大強度應處對岸的無孔不入。

執政者雖重視國安，但許多情節重大的共諜案件，最後卻量刑過輕。「情重法輕」嚇阻力太低，使滲透政府的間諜活動更加有恃無恐。司法改革的成效，已是國安的重大變數。同樣，被視為戰略產業的國產疫苗，從研發、生產、到核准等過程，一直遭受攻擊，近期更利用流出的政府文件，製造內部吹哨人揭弊假象。這裡面不僅牽涉製造與擴散謠言，更嚴重是政府內部隱藏著惡意洩密者。今天針對疫苗政策，明日轉向其他議題，趁機弱化政府威信並分化社會。這些人是因政黨屬性或意識形態作祟，還是淪為中國安插的在地協力者，矢言要鞏固國安的蔡政府，須先徹查與補牢這些出自政府內部的國安破口。

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