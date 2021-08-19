自由廣場》（金恒煒專欄）《環球時報》的跟屁蟲趙少康

美國從阿富汗撤兵，當然會帶來各種或大或小的不同衝擊，對拜登自是負評。但就文明社會或國家而言，最擔憂的是，阿富汗的民主、人權、女權及言論、思想自由會不會被取消？拜登要承擔的責任在此。看到兩岸中國人一味拿阿富汗事件當政治利用，只能呸呸呸罵聲無恥。

美國一撤兵，中國黨媒《環球時報》十六日馬上發表社論：「美國從阿富汗撤兵，導致喀布爾政權快速覆滅，台灣的民進黨政府應該從中汲取教訓，……這是否是台灣未來命運的某種預兆呢？」什麼跟什麼呀。中國玩下流統戰把戲，這是基因作祟，不足異。台灣的趙少康之類，狗顛屁股跟在中國黨媒後面當啦啦隊，十七日唱和說：「台灣要認清美國不可靠，不能都靠美國，現在軍備雖然靠美國，但台灣不能假定中共不會打台灣……。」趙少康要做中國的拷貝貓比馮友蘭跟風「四人幫」還積極，「四大不要臉」台灣也忝列一位。

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台灣能不能類比阿富汗？美國撤兵阿富汗意味將來會放棄台灣？美國總統拜登在塔利班完全掌握阿富汗後發表公開演講，解釋為何撤兵，重點只有一個：把資源繼續挹注到阿富汗，最樂見的莫過於中國、俄羅斯。換句話說，撤兵阿富汗的首要動因在對付「真正的戰略競爭者」中俄。聽到沒？中國黨媒和台灣趙少康們。阿富汗不是美國核心利益，台灣是；當年出兵阿富汗，目的在殲滅賓拉登，藉此終結「反恐」戰爭。現在兩大目標都達成，美國投注八百三十億元美金、二十年時間培訓阿富汗安全部隊，結果呢？布林肯說：阿富汗安全部隊全無保護自己國家的能力。台灣不同，四十二年前美國已撤兵、結束美援。如何類比阿富汗？

至於趙少康把美國拋棄阿富汗與拋棄國民黨相比，以此做為美國不可靠的理由；用心險惡原是趙家本色，但為了附和中國，不惜鞭蔣介石屍體示眾。

蔣介石政權與阿富汗伊斯蘭共和國一樣爛，都是扶不起的阿斗，這是事實。美國投注大量金錢、資源與武器資助蔣，結果不堪土八路一擊。這筆帳到現在還算不完。從目前透露的訊息來看，阿富汗軍隊號稱三十萬，其實最高估計只有二十萬，軍費進入私囊，跟國民黨軍隊「吃空缺」一色一樣；兩個政府腐敗、賄賂橫行，如出一轍。阿富汗總統Ashraf Ghani逃亡國外，蔣介石不也是早派陳誠到台灣部署逃亡之地？杜魯門總統痛斥蔣介石一家都是賊，「從三百五十億美援中偷了七億五千萬元。」Ghani也是滿載金錢走路。至於撤兵，丟掉中國是不可承受之重，撤兵阿富汗則是既定計畫，當年美國出版《白皮書》撇清「我無罪」，罪魁禍首厥在蔣介石，可見。拋棄阿富汗，美歸咎阿軍沒有戰力、沒有鬥志。還有一個軍事理由，再拖下去，美國只能繼續纏鬥神學士，要凌駕中俄等敵手，非從游擊戰升級到高科技戰不可；拜登撤兵阿富汗，當有戰略考量。

台灣不是被嚇大的。趙少康與中國的一搭一唱，於台灣何損？於國民黨何益？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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