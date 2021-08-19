自由廣場》阿富汗募兵制 台灣最該借鑑

◎ 張豐麟

阿富汗政府軍兵敗如山倒的速度超乎世人預期，原因包括貪腐嚴重、政府派系、軍閥割據與缺乏國家長期願景等。大多數讀者注意到政府軍總數逾三十萬，擁有美製黑鷹直升機與諸多先進裝備，卻輸給區區僅六萬兵力的塔利班政權，實在不光彩。但細究其背後因素，有一點卻相當值得台灣引以為鑑：募兵制。

西方民主國家對阿富汗金援末期，已發現逾六十％的金額用於各項行政支出與人事費用，說白話一點，阿富汗是一個施行募兵制的國家，即便其國內戰事不斷，仍仰賴美援支付官兵薪餉。在兵荒馬亂與軍閥割據的阿富汗，謀生困難，因此很多人從軍根本只是為了混口飯吃罷了！這些人來自阿富汗各部落與省分，效忠的是那份薪水，不是國家與人民，一旦局勢逆轉，政府有可能發不出薪水的時候，立即鳥獸散，戰力可說迅速歸零。

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回過頭來看看我們自己。各界對台灣施行募兵制的疑慮從沒有停過，美國在台協會、國務院及數個智庫，一直對台灣募兵制提出質疑，甚至認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠」。我們自己的監察院調查報告，更直指募兵制後的戰力現況並未能證明優於徵兵制，也就是說，政府推動募兵成效未如預期，恐形成重大國安風險。再根據國防部年度預算顯示，國軍「人員維持費」為國防預算比重最高者，平均每年預算額度皆在一千四百億元以上，基本上已非常接近國防預算的五十％左右（阿富汗的平均數約六十％）。立法院預算中心也曾發布報告指出，國軍藉由各項加給提高待遇，使人事費需求「易增難減」，其對於國軍充實軟、硬體裝備與提升科技化戰力的建軍、演訓需求，必然產生排擠作用。

近年來，瑞典與立陶宛相繼恢復徵兵，而阿富汗政府軍今日迅速敗亡的例子，更是發人深省。檢視監察院對於募兵制的調查報告中有五大缺點，包括「招募兵源不易」、「養兵代價過高」、「動員作戰能力降低」、「兵員素質堪慮」與「不易建立全民防衛國家責任觀念」，實在值得政府高層正視！

即便是沒有外患的永久中立國瑞士，一直以來都堅持徵兵制，為的就是養成國人「自己的國家自己救、自己的戰爭自己打」的責任感。面對中國強大武力威脅的台灣，是否有本錢堅持募兵呢？

（作者任職國立大學，台中市民）

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