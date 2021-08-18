社論》台灣前途操之於全民意志

ＡＩＴ處長孫曉雅首度拜會蔡總統直稱：「美台關係正處於新高點。」在此之前，ＡＩＴ主席莫健回顧過去兩岸關係變動指出：台灣自扁政府的激進台獨變化到馬政府加強兩岸經濟連結，馬政府不對抗的態度曾讓中國滿意，如今北京變得更有自信也更加武斷。他直言，台海現在最危險的變因，來自中國制度的改變：習近平的「一人政治」。

台美關係走到目前的新高點，見證了二十年來國際與兩岸的起伏。一九九○年代台灣民主漲潮，不過，民主化的台美關係，有其正面也有其負面，因為李登輝領導的民主台灣，不時衝撞華府的台海政策。雙方摩擦的最高點，可能是一九九九年七月李登輝卸任前提出「特殊的國與國關係」來重新定義兩岸關係。台美陷入緊張，延續至二○○○年五月上任的陳水扁。莫健口中的「激進台獨」，令北京輕易透過華府施壓台灣，加上扁政府的廉潔受到質疑，民進黨首度執政以失敗告終。於是，在李扁的背景下，莫健所說的「馬政府加強兩岸經濟連結、不對抗北京」，當時的華府與北京都能接受。

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然而，在自我感覺「台美關係是三十年來最好的」、「兩岸關係是六十六年來最好的」之下，馬英九得出終統暴衝的結論，昧於國內主流民意，也漠視華府的台海政策越來越接近轉折點。新加坡的「馬習會」，獲得的反應相對冷漠，其實是一種徵兆。二○一四年底，國民黨地方選舉翻船。二○一六年初，國民黨總統大選慘敗。跟陳水扁類似，馬英九政府以失敗收場。接著，二○一六年底川普當選，他與習近平曾有一段蜜月期，但二○一七年底，川普便在首份國家安全戰略報告明言：中國想要取代美國在印太地區的地位，想要擴張國企為驅動力的經濟模式，並在對其有利的情況下重塑區域秩序；數十年來，美國對中政策是基於支持中國和平崛起並整合到二戰後建立的世界體系有助於中國的自由化；不過，結果「與我們的期望相反」。

尼克森主義下的美中戰略夥伴關係，被川普扭轉為戰略競爭關係，貿易戰、科技戰、地緣衝突快速改寫兩個大國的互動模式。而由於出現本土政權，北京的對台謀略由軟變硬，武統論此起彼落，則令台灣以第一線的角色被納入印太戰略地圖。蔡英文拒絕九二共識，習近平持續脅迫施壓，卻在台美關係漸入佳境得到平衡。她主張「維持現狀」，對華府而言堪稱沒有意外的合作伙伴，而且凸顯習近平正在「製造麻煩」。二○二一年初，拜登取代連任失敗的川普，一般認為美中關係應可轉為緩和。出乎意料，武漢肺炎、香港與新疆事態、東海台海南海事態等，促使拜登大體上沿襲川普的戰略思維。當然，拜登採取了不一樣的行動，以廣結盟友取代單打獨鬥。

川普時期，台美關係好轉，從川蔡通話開始，升溫至衛生部長艾薩二○二○年八月訪台，一個月後副國務卿克拉奇訪台。其間，台美首屆「太平洋對話」，時任副助卿孫曉雅便強調：「我今天在此代表川普總統與龐皮歐國務卿啟動這項對話」。至於拜登執政半年來，台美關係在過去四年的基礎上更進一步，包括陶德特使團訪台、重啟ＴＩＦＡ對話、華府援台二五○萬劑疫苗、首度軍售約新台幣二○八億元等，大家有目共睹。ＡＩＴ前處長酈英傑追思稱：美方將持續強化立基於共享民主價值的美台關係，以榮耀李登輝的政治遺產。李登輝為台灣帶來的「價值轉換」，經過二十年重新成為台美關係的基礎，不禁令人有滄海桑田之感。

「美台關係正處於新高點」之際，拜登完成川普宣示之撤軍阿富汗。阿富汗任務，源自二○○一年九一一恐怖攻擊事件。誠如拜登所言：「我們提供阿富汗一切決定自己前途的機會，但我們無法給予他們為此前途奮戰的意志力」，「全球權力分配正在改變，產生新的威脅。特別是中國已迅速變得更加強勢。北京及莫斯科當局均已投入鉅資，意圖遏制美國實力，並阻止我們捍衛我國利益和我國在全球的盟友」。猶記九一一之後，反恐戰爭成為美國焦點，同時大力協助中國全球化，台灣在華府視野更為邊緣化。如今，世局又起變化，李扁馬蔡不同的台美關係溫度，亦足以體會到篤信民主價值、科技產業領先、公衛醫療進步、捍衛獨立現狀的台灣，其前途操之於全民意志，遠非「緊抱中國大腿」者不倫比擬之「緊抱美國大腿」。

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