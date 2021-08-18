自由廣場》唉！防疫旅館隔離記

◎ 林哲夫

台灣疾病管制署對武漢病毒的疫情控制得很好，可以做為全球典範。可是，這段期間，對於從國外回來的人進行「防疫旅館隔離」，個人有些感受及建議不吐不快。

我從美國回來，回來前已完成兩劑武漢病毒疫苗注射，且經過篩檢陰性。在桃園機場通過一系列檢疫、防疫的流程，被防疫計程車送至女兒事先幫我訂好的防疫飯店，住進旅館後，生活全變了調。

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一、自由受到限制不說，活動空間也受限制。隔離的房間不到五坪大，放了兩張床，空間所剩無幾，連做個操都困難。

二、食物受限制。我習慣晚餐不吃肉，可是送來的餐偏偏晚餐特別豐富，中餐晚餐青菜一點點，又都是重複的。

三、時間與生命的浪費。我如果在自家隔離，可以做許多事：畫畫、寫書法、做家事…。

四、浪費能源、增加排碳量。在這樣的季節氣溫，我從來不開冷氣的。在旅館整天冷氣，吹得我還得穿長袖。

五、食物浪費。我有血糖問題，從來少吃碳水化合物，不吃甜點。可是送來的餐，飯或麵量都很多，有時還有甜點、甜湯，這些我都不吃，都浪費了。

建議疾管署趕快改弦易轍，讓國外回來的國人如果合乎自家隔離條件的，就讓他「居家隔離」。至於違反規定者，可以重重懲罰，重罰外還可以延長其隔離日數。

（作者是退休教授）

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