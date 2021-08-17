社論》「國民黨不好，台灣不會好」？

中國國民黨改選黨主席，今昨兩天登記。既有競選，各種論述、主張、承諾、口號和花招紛紛出籠，有意角逐者也四處活動爭取支持。百年老店選黨主席，是其家務事，但它是最大在野黨，現任黨主席江啟臣面臨前主席朱立倫等人挑戰，吸引了不少關注。在各種改革、勸退、世代交替等言語交鋒之外，該黨對外政策路線也頗有爭議，而江啟臣「國民黨不好，台灣不會好」的說法，尤為諸多口號中最離譜者。

從常識和常理說，這個政黨現今並非執政黨；執政黨若做不好，或可能產生負面效應，導致「台灣不好」。它也不是唯一在野黨，若做不好，自有其他政黨取而代之，以監督主政者。基本上，在民意或政治市場中，不論執政黨或在野黨，做不好都將遭到公民拒斥，只要經民主制度的定期改選，表現不佳的政黨，就有下台或遭淘汰之虞。尤有甚者，政黨做不好，要深切自我檢討，以挽回民心民意；如今卻以「台灣不會好」要脅人民頭家，不僅臉皮堅厚，還形同牽拖台灣整體。有如此自大的黨魁，要重拾人心，談何容易。

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從宣傳的角度看，「國民黨不好，台灣不會好」，顯然是江啟臣針對社會上許多人認定「國民黨不倒，台灣不會好」想出來的口號；口號在競選中不免充斥，但要有力量，須接近事實，打動人心，才有效果。

正本清源，中國國民黨究竟有什麼不好？何以許多人認為這個政黨不倒，台灣不會好？

先就名稱而言，它的「中國」很不好。儘管這一名稱有其歷史背景，但處在台灣，卻一直掛著「中國」旗號，在台灣認同已成絕對多數的民意市場，國內外也大都把「中國」等同於共產中國的現實中，這有如商品掛錯了商標，當然不容易有出路。名不正、言不順、事不成，多年來它堅拒「台灣國民黨」等正名之議，也就自食「名不正」後果。

更重要的，名稱反映心態，影響行為。這「中國」旗號，導致它常心懷中國，路線、政策、主張、作為都因此與台灣這塊土地及人民容易脫節，甚至站在對立面，以致遭到民意抵制，氣勢日衰、欲振乏力。

戰後的黨國時代，它挾著戒嚴體制，厲行少數統治，去台灣化不遺餘力。隨後在台灣人民要求當家做主的民主潮流中，抱持「民之所欲，長在我心」的李登輝以「寧靜革命」進行以台灣為主體的民主轉型，但終不敵黨內中國派，遭掃地出門。它自此改走連戰的「聯共制台」路線，回歸中國黨本色。

「聯共制台」引狼入室，雖在民進黨執政失人心時，讓馬英九上台，且變本加厲，推動全面親中、傾中路線，但終被多數人民看破手腳，激起年輕人「太陽花」石破天驚的反抗。近年中國明槍暗箭，恐嚇、打壓、併吞動作不斷，台灣人民極為反感，中國黨不知與人民站在一起，卻常與中國隔海唱和，人氣因之每況愈下。

具體地說，十多年來中國黨一如其名，錯亂了內外矛盾關係。它把台灣人民的內部矛盾，上綱為敵我矛盾，政黨之間的競爭變成你死我活的鬥爭，以致常失去對國家的基本忠誠，與中國同一個鼻孔出氣；這也同時把台海兩岸的敵我矛盾，當做內部矛盾處理，以致有「國共一家親」、「國軍、共軍都是中國軍」的敵我不分。飽受中國霸凌、脅迫的台灣人民看在眼裡，特別是年輕一輩，當然唾棄這個政黨。

更離譜的，既以「中國」為招牌，它預設台灣與中國統一的立場，不顧台灣人民不願成為中國一部分的普遍民意。事實上，從兩蔣的「反攻大陸」絕望，民主台灣與共產中國漸行漸遠，經貿往來無妨，「兄弟之邦」也有人提，但統為「一中」，免談。台灣自此已無真正的「統派」，只有出於大中國意識或自身利益，甘為中國所併吞的「被統派」。更不堪的，即使一向積極的「被統派」，最近也哀嘆「紅統」在台灣沒市場、「藍統」在台灣已無根。此時，角逐中國黨主席者還繼續拿杜撰的「九二共識」自欺欺人，不知其可也。

這個外來政黨的名與實都不願與台灣人民站在一起，另一癥結是結構問題。它既是外來政黨，黨內就有特殊的族群結構；一如黨國時代的少數統治，除了智謀雙全李登輝例外，本土派絕少掌握該黨的實權及政策路線。儘管它氣勢日衰，黨內由少數主控之勢反益加明顯，從近年黨主席選舉到「韓流」，都可見到這個黨遭少數挾持，而與台灣社會主流扞格的實例。

百年老店不思脫胎換骨，「國民黨不倒，台灣不會好」，誰曰不可？

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