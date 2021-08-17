自由廣場》拜託！什麼時代了，還把記者想成那樣子

◎ 張約翰

距離九一記者節不到半個月了。上週筆者新聞圈的臉友們紛紛轉貼一張截圖，出自自稱某傳媒的臉書專頁，是招募記者的貼文，文中列出十二項當記者的好處，甚至「介紹人來當記者還有獎金六○○○元」，離譜到像是反串文、假消息，圈內人自然一笑置之。

不過，上網利用網頁存檔一查，居然還查得到該粉專刪文痕跡。另一則貼文有「加入╳傳媒記者，一次性費用：一萬二○○○元，分享人獎金：六○○○元」以及匯款規則，即非反串也不是釣魚的假消息。記者在某些人心目中真是這樣爽的工作？以下列出幾項該文中的好處，與筆者的經驗對照。

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第一條就是交通違規報出記者身分獲得放水。筆者過去所屬媒體的記者，持有立法院發的採訪證，曾想進入陳情抗議現場採訪遭警方攔阻，對警察說是記者，警察回：「記者個屁！」合法採訪都被罵了，交通違規可以沒事？

還有一條是「餐廳吃飯公關請」。新聞工作者不分內勤外勤，常常忙到沒時間好整以暇吃飯，筆者以往都是一邊吃便當、一邊改稿接電話，現場的記者就更不用說，記者會主辦單位都不見得有時間吃，年度媒體餐敘大家不過虛應故事，誰有心情吃？更何況，攝影記者在這種場合有時連座位都沒有、一盒炒飯打發，誰會把這個當好處？

「政府公家單位你不會受氣」更脫離事實，問一百個記者，會得到一千個受氣的故事。筆者同事曾被政府單位關在門外，因為不是主流媒體，還被電子媒體同業拍下經過播出羞辱。

「油水外快收入很多」，語焉不詳，是指向採訪對象勒索嗎？筆者以前如果真有這種同事，應該就立刻開除了。也有媒體訂有嚴規不得收取任何費用，以至於請該媒體的朋友當個評審，車馬費都直接回捐。

據美國皮優民調中心（Pew）七月發布的調查，二○○八年至二○二○年，美國新聞工作人數少了廿八％。台灣則不斷有印刷媒體縮編裁員、停刊。願意從事新聞工作的，不論在實踐層面上有沒有可議之處，多少都是對公眾利益抱有理想，才願意投身收入不高、形象不比往日的行業。

某傳媒拿不存在的好處向入行者收費，宣稱使命是全民記者的推動，實在是誤解了全民記者的意思。新聞工作也沒有那麼吃得開，不信的話，去看一下中央流行疫情指揮中心記者會直播的討論區，就知道外界是怎麼看待記者了。

（作者為世新大學傳播博士）

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