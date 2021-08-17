自由廣場》（鏗鏘集）江啟臣誤入歧途

◎ 王景弘

江啟臣變大人的年代，台灣已經民主化，黨禁解除，人民可以憑良心選擇政黨。加入國民黨是他選擇的自由，也許想謀官，也許看不清國民黨的面目，或真想改變國民黨，但旁觀者清，他是誤入歧途。

沒被國民黨洗腦的多桑世代，產生兩個巨人：李登輝被徵召入國民黨，想改革它，卻被掃地出門；彭明敏拒受徵召，還要人民自救，結果坐牢與流亡，但他的理想大半由李登輝完成。少年江啟臣有何能耐改變百年老店？

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江啟臣幹的黨主席，已淪為小媳婦，惡婆中國要找合意的代理人，而黨內法統、血統與黑金各派看中國臉色選邊，有人跳船，有人勸退。他急於拉馬英九，向法統靠攏保位，演出荒腔走板。

他舊戲重演紀念抗戰，舉辦「飛虎80暨中美合作紀念展」，宣傳國民黨「抗戰」之功，配合中國反日。馬英九感恩飛虎隊替國民黨「保家衛國」，「奪回中華民國領空」，江啟臣也跟著吶喊緬懷飛虎隊「保家衛國」，「中華民國」取得「抗戰勝利」。

江啟臣難道忘了，在飛虎時代，台灣是日本領土，他的父祖輩受駐中國美機轟炸，他喊飛虎隊「保家衛國」，豈不是精神錯亂？

飛虎隊是陳納德招募的志願軍，或傭兵，待遇優厚，飛行員月薪六百美元，每擊落一架日機，國民黨政府加發五百美元獎金，地勤月薪一百五十美元至三百五十美元。傭兵並不是真正的「中美合作」。

飛虎隊任務在驅逐日機，保衛流亡重慶的國民政府，而躲在重慶「抗戰」的蔣介石，在開羅取得一紙戰後台灣交給中華民國的新聞稿，卻未見蔣介石請求盟軍不要轟炸台灣。

這樣簡單的史實，凸顯所謂「中美合作」與「保家衛國」的荒謬，更與台灣風馬牛不相及！

（作者為資深新聞工作者）

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