社論》中國民企正被迫「國有化」

中國最近加強監管新經濟產業，導致海外上市的中概股崩跌。圖為示意圖。（路透資料照）

中國最近加強監管新經濟產業，導致海外上市的中概股崩跌，可謂災情慘重。中共的監管措施不僅造成其本國企業受創，更嚴重損及外國投資機構的利益；美國則制定「外國企業問責法」及嚴審中概股在美上市作為反制。習近平對經濟領域及市場的緊縮、干預，甚至以「國進民退」之名將民間企業實質公有化，使得美中之間經濟制度與遊戲規則的矛盾愈發不可調和，美中經濟的脫鉤實已大勢所趨。

中共的嚴厲監管，導致中概股市值嚴重縮水，而原本依賴市場壟斷、保護主義及國家奶水長大的世界級產業，如阿里巴巴、騰訊、美團、新東方等數據、遊戲、外送、補教平台等，一時之間由在資本市場奔騰獵食的超級巨獸，變成黨所馴服的乖乖牌。中概股幾乎全盤皆墨，表面上像是中共的自戕行為，令人難以理解。然而，從中共政權的權力與意識形態的本質加以檢視，則又發現如此作法似乎是必然的趨勢。耐人尋味的是，美國的華爾街近年來在中企的參股、上市、募資上獲得巨大利益，與中國形成利益共同體，無形中成為習近平擴張霸權的啦啦隊，對中共的惡行視而不見，更盲目看好中國經濟遠景；如今利益受到重創，終於對中國市場徹底幻滅。最典型的是摩根士丹利前首席經濟學家史帝芬．羅奇（Stephen Roach）日前首度對中國經濟唱衰，坦承「二十五年來，我是一名對中國經濟的天生樂觀者，但我現在對其前途嚴重懷疑。」此番話語被視為華爾街在中國市場的懺悔文。另外，英國知名史學家佛格森（Niall Ferguson）表示，習近平正在建立「警察國家」，未來牽涉到中國的都應該抱持質疑的態度。《經濟學人》也指出，未來中國將是「更少的資本主義，更多的國家主義。」然而，中共的作法固然違反自由市場法則，卻是共產主義政權的必由之路。尤其，被看成毛澤東路線復活的習近平掌權之後，更加速了中國再度重返黨國掌控一切的專政模式，而巨型民企、大亨在這過程中將會面臨「灰飛煙滅」的命運。

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中國近年經濟快速成長的轉捩點，在於鄧小平採取改革開放路線。鄧小平雖然在文革時被毛澤東打成「走資派」（走資本主義道路的當權派），但其所謂的資本主義道路，並非西方世界指涉的自由市場，而只是借用資本主義國家以及港台華人社會的資金、技術與人才，借力使力發展中國經濟。這種路線是一種「師夷之長技以制夷」的政治經濟學；而且，還加上了民族主義色彩。因此，掛著市場經濟之名，實際上卻採用保護主義阻絕外來的競爭，扶植本國的產業，等累積了強大的國力，便以經濟資源支撐國家向外擴張。由此觀之，中國市場雖然開了微小的窗口，民間的賺錢慾望卻讓市場百花齊放，但背後操控的勢力卻是鐵板一塊，亦即中共主宰一切。這樣的經濟模式叫做「社會主義市場經濟」；這樣的政治社會體制叫做「社會主義的民主與法治」。

如此路線發展到極致，一切的經濟資源最後必然會以各種形式回歸到中共的掌控之下。而習近平具有高度權力慾望，儼然「毛澤東上身」，為維護個人權位悍然廢除國家主席任期制，自然是扮演終結「資本主義在中國試驗」的最佳人選。習近平以對外擴張為主軸，「中華民族偉大復興」、「中國夢」取代毛氏的世界革命；但在面臨外來反制時，習與毛的回應模式則同樣是「自力更生」。所謂自力更生，重點在進行意識形態的淨化，以固守共產主義的堡壘，免於受到資本主義的腐化，因而打著「國進民退」的旗幟變相沒收民間資產，並以監管為名整肅網路平台等新經濟產業，讓那些由改革開放釋放出來的民間能量重新納入黨國的控管，便是中共政權的終極目標。

鄧小平開了一小扇窗，讓經濟湧現活力，但民企一旦衝過頭，又可能由量變導致質變，對中共政權產生反噬。在此轉折點上，中共不是走上更民主更開放的路上，就是退回固守權力堡壘，更加專制獨裁。而習近平則選擇走上回頭路，對內拋棄改革開放的假面具，對外則進行戰狼外交，圖謀建立霸權。然而，一個對內對外到處樹敵的不義政權如何延續命脈？而美中經濟也已實質脫鉤，因此台灣的選擇只有一個：與民主陣營堅定站在一起，共同捍衛世界和平與普世價值。

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