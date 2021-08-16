自由廣場》當AIT孫曉雅提到「制裁」...

◎ 陳永昌

美國在台協會（AIT）日前發布新任處長孫曉雅自介影片，她以流利中文細數台美關係蓬勃發展，提到兩國在「制裁」議題上的合作。並非諧音或口誤，字幕明確寫著「制裁」兩字（https://youtu.be/BcZhqcLlRz8，約三分四十秒處），因為從貿易戰、香港民主、新疆人權、台海安全到南海紛爭等，再加箭在弦上的病毒溯源調查，美國攜手盟邦共同制裁中國惡行勢在必行。

美國總統拜登要求情報單位進行病毒溯源調查九十天期限將屆，北京當局近期發動聲勢浩大的反美輿論戰，為不利結果提前預備「相罵本」。中國外交部發言人趙立堅指控美國是病毒擴散國與隱瞞國，大搞「溯源恐怖主義」；中共喉舌《環球時報》配合發表社評，強調要展現以硬碰硬的決心與能力，加大回擊力道是中國唯一選擇云云。

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二○○三年二月，美國前國務卿鮑威爾在聯合國安理會拿出裝有神秘白色粉末的試管，做為海珊政權擁有生化武器秘密工廠的證據，強化發動伊拉克戰爭的正當性，惟至今仍未能證實大規模毀滅性武器的存在，被俄羅斯總統普廷揶揄試管內裝的根本是「洗衣粉」。環球時報《美國構陷中國的「洗衣粉」正在裝瓶》社評中，中國對號入座自比是伊拉克海珊政權，痛批美國情報機構捏造情報，強調中國不是伊拉克「那麼好欺負」。值此Delta變異病毒株肆虐之際，《美國疫情吃緊，栽贓中國更有動力》社評則寫道：拉盟友一起找中國麻煩，係決策力低落拜登政府上台後唯一執政亮點，是以川普政府為師，把防疫不力責任甩鍋抹黑中國。這些壯膽喊話，無異於自曝其短！

九一一恐怖攻擊後，美國民意沸騰，急需為恐懼與憤怒尋找宣洩出口。當時總統小布希於翌（二○○二）年國情咨文首度提出「邪惡軸心」一詞，高舉正義大旗，討伐伊拉克等支持恐怖主義的國家；在國會與社會輿論一致支持下，美、英等多國部隊一年後發動伊拉克戰爭，海珊政權垮台。

去年二月疫情爆發之初，哈佛大學華裔流行病學專家丁亮曾預言，病毒不斷擴散，會是一場核彈級大瘟疫。以美國目前確診死亡人數超過六十二萬人來看，像是遭受十枚長崎原子彈轟炸過。兩週內即將出爐的最新病毒溯源結果，很可能成為另一顆政治核彈，美、中兩強緊繃關係是否全面升級至臨界點，牽動著拜登政府「天下圍中」的下一步。

（作者為企業專業經理人）

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