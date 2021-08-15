自由廣場》中國銀行股 財經體質的溫度計

◎ 陳鴻達

上月起中國各家銀行陸續公布半年報，根據監管資料顯示，上半年中國整體商業銀行的淨利潤一．一兆人民幣，同比增長十一．一％。雖然獲利頗佳，但整體而言股價持續探底。儘管七月中旬中國調降兩碼的存款準備率，等於釋出一兆元人民幣資金，對各銀行是一大利多，但對持續下跌的股價也只是點了一下煞車，無法挽回下跌的趨勢。

目前中國在Ａ股上市的銀行有四十家，股價跌破市值的有卅四家，平均股價只有其淨值的六成。在香港上市的Ｈ股更慘，卅三家銀行只有一家股價超過其淨值，其中哈爾濱銀行、民生銀行以及鄭州銀行的市淨率分別僅為○．一七倍、○．二二倍和○．二六倍。股票價格最低的為哈爾濱銀行每股○．九三港元；其他如中原銀行、晉商銀行、錦州銀行和鄭州銀行的股價也都為一點多港元。可能連雞蛋水餃股都稱不上。

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令人不解的是，去年Ａ股上市企業超過四千家中，淨利潤排在榜單前十位的企業均來自銀行業。Ａ股上市銀行淨利潤總額，佔所有Ａ股企業淨利潤總額四成以上，可說是主要獲利來源。但這隻金雞母為什麼投資人棄之如敝屣呢？

由於帳面上的數字不錯，因此中國銀行股的配息也滿豐厚的，照理說會吸引一些機構投資者或保險基金納入其資產配置中，但近來各種基金或保險公司均大幅減少銀行股。難道這些金融同業知道更多法定公告之外的訊息嗎？擔心賺了股息後將賠上價差。

同時今年以來，中國有十一家銀行主體信用評級被調低。值得注意的是，還有四家銀行因為遲遲無法提供評級所需資料，被評級機構直接終止信評。這些數字相較於全體總數，雖然微不足道，但市場是否認為這些數字只是冰山一角？對此現象檢討的看法很多，包括中國GDP增速放緩、不管是官方或民間的債務負擔已經過高、銀行債權資產品質不佳影響獲利等等。簡單說，這應該可當成中國財經體質的溫度計。是不是外型完好，但內部已經有病變，故有此不正常現象？

（作者為台灣金融研訓院院務委員）

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