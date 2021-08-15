自由共和國》江雅綺、陳炳煇／氣候變遷、綠能與電力交易平台

在疫情肆虐全球的時刻，德國受到嚴重水災衝擊（圖︰法新社）

江雅綺／北科大智財所副教授、陳炳煇／台大機械系特聘教授

在疫情肆虐全球的時刻，德國受到嚴重水災衝擊、中國鄭州也逢破紀錄的降雨量釀成巨災、美國加州忽然野火四起…，這些比以往頻率大增的極端氣候，在東西方連連出現，彷彿是地球的多次警告，讓追求綠能與減碳的目標，比以往更有急迫性。

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與此同時，歐盟提出碳邊境稅，將讓高碳排量的進口產品負擔更多成本，這項制度意味著，未來高碳排量的產業，必須要吸收自己製造的外部氣候變遷成本。而美國也陸續提出為綠能減稅、並開徵碳稅的方案，意圖雙管齊下，以達二○五○零碳的目標。

在國際爭相發展綠能、追求零碳的趨勢下，台灣過去幾年投入大量資源推動綠能的發展，顯得甚有前瞻性。但由於綠電要靠風力、水力、太陽能等自然資源，往往被批評會產生供電不穩定的狀況。例如太陽能白天和晚上能供應的電量落差甚大，若遇到晚上尖峰用電時間，又無有效的儲能與即時調節用電的系統，恐怕就難以避免用電與供電之間的落差。

事實上這也就是綠能要成為穩定供電系統的關鍵︰儲能技術和供需之間的調節。就供需之間的調節而言，有許多制度面的方法。例如採取需量反應、制定不同時間的電價，以高價抑制尖峰期的用電；或者讓多餘的電力可以自由交易、讓市場機制衡平供需。某方面來說，台電的夏季電價高於冬季電價，也是一種需量反應，希望透過價格抑制人們在酷暑中的用電量。

往常季節性的調節，都是基於人們生活經驗所做的規劃，但放在極端氣候的框架中，就會出現難以即時因應的落差。例如台灣今年五月兩次大停電，由於未預見今年五月的用電量達到前所未見的高峰，多台機器安排歲修，做為備轉的水力發電，又因為乾旱、供電調度能力大幅萎縮…，種種原因造成原本不應發生的停電卻發生了，而且發生兩次！

該記取的教訓之一，就是極端氣候未來已將成為常態，而綠能也是不可逆的國際趨勢，供電不穩定的綠能加上極端氣候導致用電更難預測，勢必需要更細膩、即時的供需調節，才能避免停電的災難。

這也就是為何台電七月「電力交易平台」上線運作，該被視為一項綠能的重大發展。因為這個平台，將打破由台電壟斷調度用電的傳統，讓台電擔任買家，而民間發電業者、自用發電設備設置業者、儲能業者、以及願意改變電力使用行為的一般用戶（如公司有電動車車隊），可在平台上競價。

透過多方參與的交易平台，台電可以更有彈性、靈活的調度用電。這種交易平台的設立，透過市場交易機制、促進電力供需的平衡，有助於解決綠能供電客觀上必然產生高低落差問題。

誠然，要達到綠能零碳的目標，仍有一段漫漫長路要走，而改善電力供需的平衡，只是其中一步。不過，電力交易平台的誕生，代表未來台電不再是獨大，而必須要和民間業者、使用者共同合作，對有志投入的綠能業者，正是良機。而新的平台市場，亟需符合資格的人才投入，也將產生新的就業空缺。做為一家如此龐大、長期獨佔的公司，台電確實需要多方改革，不過，也別忽視了，有些正在進行中的改革，終將改變台灣電力市場。

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