自由共和國》「物競天擇」唾棄永遠別人錯的「巨嬰」

英國首相強生執意在七月十九日，將僅剩的一些防疫限制，幾乎全盤解除。他這一次下的政治「豪賭」，就是疫苗的高接種率。(歐新社)

施芳瓏／倫敦政經學院研究員

台灣公民在疫情控制住的時期，自主防疫管理表現得讓世人刮目相看。但自五月初，防疫出現破口後，英國變種病毒傳入，沒有想到有一群人，開始什麼都責怪政府，對任何疫苗措施都挑剔，其不成熟的程度，連小兒科醫師都看不過去，比喻他們為「巨嬰」，徒讓外國人貽笑大方。

疫情擴散是遲早的事，除非病毒永不變種，除非台灣永遠鎖國，不和外國有任何的接觸。疫情既然擴散了，那就進入第二階段，心情調整一下，防疫措施因應改變，不就好了嗎？況且，過去的成功防疫並不是完全功虧一簣呀，以時間來換取他國摸索的經驗，不是很正面嗎？

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相較於我所在的英國，是目前台灣受創「英國變種」的發源地。強森保守黨政府是採取「流感化處理」，目前面對的已是傳染性更強的「印度變種」。即使在七月八日至十五日一週內，英國超過六十萬人收到了自我隔離警報，那是引進台灣唐鳳開發的「簡訊實聯制」。即使在解封前三天的確診病例突破了五萬，達五一八七○人，首相強森仍執意在七月十九日，將僅剩的一些防疫限制，幾乎全盤解除。他這一次下的政治「豪賭」，就是疫苗的高接種率︰截至七月十二日，英國已有八十七％人接種了第一劑疫苗，其中完成了兩劑者，比例達到六十六％。

強森說︰「此時不解封，更待何時？」於是從十九日起，公共活動不再有人數上限，餐廳、酒吧及夜店如往常開放，暫停在家工作，學校回復教室上課，連戴口罩與社交距離也被取消，但是倫敦公交系統繼續要求乘客戴口罩。各界將防疫解封的這一天，喻為「自由日」。然而事實上，英國各地新冠疫情持續惡化，較以前英國變種的高峰期是雙倍的激增，每日確診數五萬人上下。雖然死亡數字維持放緩，十九日單日只有廿五宗個案。強森嚴正地表示，往後民眾要「學習與病毒共存」。

即使有這樣不顧弱勢者的強森政府，英國至今也沒看到有「台灣巨嬰」的公民。在疫情擴散後，台灣出現了一群「巨嬰」，趁機落井下石，見縫插針，為了報私怨，為了謀私利，或為了爭選舉，蹭聲量，即使是負聲量：疫情控制時，有AZ疫苗可以打，嫌棄不夠好；等疫情爆發後，一窩蜂搶疫苗，責怪政府未及時採購；至日本贈一二四萬劑AZ疫苗，接種後有數起不良反應，責怪政府接受日本不打的疫苗；美國贈二百五十萬劑疫苗，最大批莫德納疫苗到了，批評政府接受他國援助是「疫苗乞丐」；當疫苗種類變多後，抱怨想打的疫苗量不夠；當疫苗量逐漸充足後，挑剔施打速度太慢。總之，無論怎麼做，對於「巨嬰」永遠不會滿意。

相較於台灣停留在襁褓期的「巨嬰」，英國的公民成熟多了，深知人類有史以來一直與病毒共存，適者生存，不適者淘汰。生命和健康是自己的，學會自己負責，而不是交予政府，不順心就責怪政府。人類文明的發展，正是依據殘酷但為事實的「物競天擇」原理，因此一個強盛的國家，除了強有力的政府，也要有強韌的公民。台灣在邁向強盛國家之際，相信會有愈來愈多強韌的公民，會以選票和轉台，唾棄那些長不大的「巨嬰」，或錯估台灣民眾是「巨嬰」的政客和政論者。

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