自由共和國》姜皇池／是美國該揚棄「一中政策」的時刻了

立陶宛同意我國在其首都開設「台灣代表處」，使中國不滿宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。（路透、美聯社檔案照，本報合成）

姜皇池／台大國際法教授

近日我國與「立陶宛」（Republic of Lithuania）就雙方互設辦事處達成協議，立陶宛同意台灣在其首都「維爾紐斯」（Vilnius）以「台灣」為名設立代表處，此將會是我國在歐洲首個冠上台灣之名的代表處。果不其然，此舉隨即遭中國強烈抗議，認為違反「一中原則」，不僅召回其駐立陶宛大使，同時要求立陶宛召回駐中大使。以往發生此種情形，各國保持沉默，靜待中國與立陶宛兩國角力，然此一時、彼一時，中國的抗議，竟亦引發其他國家關注，甚或抗議。

首先，歐盟雖亦有其「一中政策」，但對中國此舉仍表達遺憾，且不認為台灣與歐洲國家互相設處有違「一中政策」；立陶宛總統則表示其有權決定要和哪些國家或領土發展雙邊關係；至於美國，更是「譴責」（condemn）任何中國「報復性行為」，包括召回雙方大使。美國表示：支持歐洲夥伴與台灣發展建立互利關係，力抗中國脅迫行徑，並強調每個國家都應在不受脅迫的情形下，形塑自己「一中政策」的輪廓與內涵；至於是否支持其他國家在台灣建立大使館，美國則僅淡淡提及：支持各國與台灣「交往」（engagement）。美國一邊堅持「一中政策」，一邊認為「一中政策」可有不同內涵，似有進一步檢視需要。

請繼續往下閱讀...

眾所皆知，美國所主張的「一中政策」（One-China Policy）與中國所堅持的「一中原則」（One-China Principle）有所差異。中國的「一中原則」，主要論點有三︰「中華人民共和國」政府是代表全中國的唯一合法政府；世界上只有一個中國；台灣是中國領土不可分割的一部份。但美國「一中政策」，則源自一九七二年《上海公報》、一九七九年《建交公報》及一九八二年《八一七公報》，而檢視三大公報，美國僅同意第一點，至於第二點與第三點，美國則是聲明「認知到」：「在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」，而非使用具法律拘束力的「承認」，但隨時間演進，「一中政策」似乎逐漸接受「世界只有一個中國」，但對「台灣是中國領土不可分割的一部份」，則仍保持模糊，蓄意留有爭議空間。

然就是因此一模糊爭議空間，使吾人以為美國「譴責」中國對立陶宛之強烈行徑，顯得有些底氣不足。

蓋要譴責他國特定作為，一般須該作為違反國際法或有重大可指責之瑕疵，然就如美國所說：每一個國家皆可根據本國利益制定其對外政策，立陶宛如此，美國如此，中國又豈能有異？既然在「一中政策」下有不同形塑餘地，而每個國家又有權制定與執行其自己的外交政策，如派遣使節、設立處室、簽署文件及人員交流等，當然亦可包括取消或放棄該等作為。是以縱使是在美國的「一中政策」下，中國認為立陶宛如此作為妨礙中國所認知的「核心利益」，因此想方設法阻擾立陶宛，召回大使是該國所使用手段之一，譴責中國的行為，恐將「理難直、氣難壯」！

吾人並非要為中國發聲，且美國盡可利用「一中政策」的模糊地帶，擴大「一中『政策』」的彈性，但亦因此彈性，讓中國同樣可「理『歪』氣壯」地恣意打壓台灣，甚至指謫或打壓其他國家與台灣之交往，讓中國得以開闢更多戰場，予取予求！

既然「一中政策」是基於超過半世紀以前的政治事實所擬定，如今中國已經強大到與美國在各個方面爭霸，更何況當初所謂「海峽兩岸所有中國人」（all Chinese on either side of the Taiwan Strait）皆認為台灣是中國不可分割領土之基礎事實，已不存在。如此局面下，倘美國自覺道德上有義務協助台灣，在戰略上有需要利用台灣，在與中國爭霸仍須使用「台灣牌」，則美國或許是該揚棄此一不合時宜且自縛手腳的「一中政策」了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法